Megérkezett a Szellem Kőbányára

Különleges mozdonyok és vasúti kocsik érkeztek a Közlekedési Múzeum leendő otthonába. Egy időszaki kiállítás lesz ugyanis a MÁV egykori járműjavítójának területén. Például a leggyorsabb hazai gőzőst, a Szellemet és a régi filmekből ismert 424-es gőzmozdonyt is megcsodálhatják majd az érdeklődők, amint a járványhelyzet ezt megengedi. A múzeum dolgozói abban bíznak, hogy legkésőbb nyár elején megnyílhat a kiállítás.

A legendás 424-es gőzmozdony hazánk egyik leghíresebb járműtípusa, a magyar vasút sikerének jelképe. Nem mai darab: ez volt az első, amit gyártottak, már csaknem száz évvel ezelőtt.

Futurisztikus az alakja. Így jellemezték a 242-est, amit Szellemnek is hívnak. Nem csak alakjában volt előremutató. Ez a típus a leggyorsabb hazai gőzös volt évtizedekkel ezelőtt, mintegy 160 kilométer per órás sebességre is képes volt – hangzott el az M1 Híradójában.

Ez pedig a klímabarát vonatok egyik első hírnöke. Kandó Kálmán villanymozdonyát a harmincas években gyártották.

Összesen öt, különleges, nagyon értékes vasúti jármű érkezett a Közlekedési Múzeum leendő otthonába.

Amint a járványhelyzet megengedi – időszaki kiállítással várják a látogatókat az egykori Északi Járműjavító dízelmozdony-javító csarnokába.

„A magyar vasút bölcsőjében vagyunk itt, Kőbányának ebben a szegletében. Erről szeretnénk megemlékezni, és egyúttal bemutatni az épület múltját és az épület jövőjét a látogatóknak ebben az időszaki kiállításban” – mondta Vitézy Dávid, a Közlekedési Múzeum főigazgatója.

Ez lesz az új Közlekedési Múzeum egyik fontos kiállítótere. Magyarország legnagyobb vasúti járműjavítója működött itt. Több mint 150 éves, de nem rombolják le teljesen.

A MÁV korábbi csarnokának átépítése és bővítése mellett megőrzik a mostani, ipari múltját idéző hangulatát is. A múzeum gyűjteménye hatalmas: az átfogó közlekedéstörténeti kiállítás egy egész napos programot kínál majd az érdeklődőknek.

Vitézy Dávid kiemelte: „megmutatjuk, hogyan lett lényegében az ország bármelyik pontja gyorsan megközelíthető, évtizedről évtizedre hogyan változott az, hogy mit tartunk gyorsnak, és miképpen alakította át ez a társadalmat. Tehát egy elég komplex kiállítást képzeltünk el, amelyikben bőven egy egész napot el lehet tölteni, és ha valaki eltölt egy egész napot, akkor úgy fogja érezni, hogy még vissza is kell jönnie.”

Az új közlekedési múzeum az építési engedélyt várhatóan a nyáron megkapja, a munkálatok pedig, ha minden a tervek szerint alakul, akkor már jövőre elkezdődhetnek. Az intézmény legkésőbb öt év múlva nyithat meg.