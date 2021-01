Már 71 ezer ember kapta meg a vakcinát

Folytatódott a koronavírus elleni oltás: már 71 ezren kapták meg a vakcinát Magyarországon, ami azt is jelenti, hogy az eddig érkezett oltás nagy részét felhasználták. Egyelőre az idősotthonokban és az egészségügyben oltanak, de egyre többen kérik a vakcinát, ezért országszerte bővitik a kapacitásokat. Biztosított az utánpótlás is, holnap újabb 39 ezer embernek elegendő Pfizer vakcina érkezik, sőt, a Moderna első szállítmánya is befut az országba.