A Capitoliumnál történt káosz a magyar baloldal akcióira emlékeztet

Washingtonban több tízezer tüntető vonult szerdán a Capitoliumhoz, mert szerintük csalás történt a novemberi elnökválasztáson. Az amerikai törvényhozás épületben éppen akkor zajlott a szenátus ülése, ami Joe Biden győzelmét készült hitelesíteni.

Az elégedetlenkedők egy erőszakos csoportja azonban ezt nem várta meg, a Capitolium bejáratát betörve megrohamozták az épületet, behatoltak és összecsaptak a rendőrökkel.

Úgy tűnik, nemcsak Donald Trump támogatói voltak a tüntetők között. A behatolók közül már azonosítottak baloldali lázítót is. Az egyik férfi egy ismert Black Lives Matter aktivista, aki egyébként kiáll a szélsőbaloldali antifa mozgalom mellett is – erről ír a Pesti Srácok.

Amerikai tudósítások alapján egyre valószínűbb, hogy a választási csalások miatt csalódott Trump-hívők békésnek induló megmozdulása a szélsőbaloldali szervezetek provokációja miatt fajult tettlegességig – erről már az Origo ír. A lap arra mutat rá,

Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth Rádióban arra emlékeztetett: két éve, decemberben a magyar baloldal is erőszakkal próbált bejutni a magyar törvényhozás épületébe.

A zavargók az Országházat védő rendőrökre támadtak: kövekkel, üvegekkel és füstbombákkal dobálták őket. Fekete-Győr András, a Momentum elnöke is a dobálók között volt és az ATV élő adásában biztatott arra, hogy kövessék a példáját. Viselkedését akkor azzal magyarázta, hogy a füstgránát szerinte esztétikus.

Az akkori felvételeket az ügyészség tette közzé tavaly szeptemberben. A felvételen látszik, hogy először Szarvas Koppány Bendegúz, momentumos önkormányzati képviselő, majd Fekete Győr András is füstgránátot emel a magasba.

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség tavaly szeptemberben hivatalos személy elleni erőszak miatt indított eljárást Fekete Győr András ellen, aki szerint ez egy politikai támadás ellene.

A világon sok helyen látható, hogy a baloldal az erőszak eszközéhez nyúl – jelentette ki a KDNP országgyűlési képviselője. Nacsa Lőrinc a kormánypártok nevében arról beszélt, a hazai baloldal két éve a parlamentben és azon kívül is randalírozott.

Fenyegetőztek, kiabáltak, sípoltak, megakadályozták az elnöki pulpitusra való feljutást, valamint a szavazást is megpróbálták ellehetetleníteni. Ugyan így viselkedtek a parlamenten kívül is. Sokszor törvénysértő módon. Rongáltak, összecsapásokat provokáltak a rendőrökkel, Fekete-Győr András pedig füstgránátot is dobott rájuk. Az ország karácsonyfája köré gyűjtött szánkókat megrongálták és felgyújtották. Arról nem is beszélve, hogy a fizikai erőszak mellett verbálisan is egyfolytában fenyegetőznek