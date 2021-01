Óriási integráció történik az agrártudományok oktatásában

Megosztás Tweet



A Szent István Egyetem átalakulásával a következő hónaptól létrejön a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, ahol hosszú távon mintegy 15 ezer hallgatóra számítanak – hangzott el a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Gyuricza Csaba, a Szent István Egyetem megbízott rektora elmondta: A névben az élettudománnyal azt akarták kifejezni, hogy több tudományterületet magába foglaló intézményről van szó. Az agráriumnál ez különösen érvényes.

Ma már a mezőgazdaság és a vidéki tudás alapjai több tudományterület együttműködésével valósulnak meg.

Informatikai, műszaki, gazdasági, nevelési szakterületek is felmerülnek – fejtette ki a rektor.

Az összevonás során nem kerül be az összes agrárintézmény, például a debreceni különálló marad. Összesen 4 egyetem 11 intézete és a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ olvad össze több fázisban. Most február 1-től a kutatóintézetek is integrálódnak, és indul az alapítványi fenntartás.

Az érinettek, tehát az oktatók és hallgatók is látták, hogy ami jelenleg van, nem fenntartható és nem versenyképes.

Gyuricza büszke arra, hogy megmutatták, hogy egy ilyen integrációt, modellváltást békében, nyugalomban, botrányok nélkül is le lehet vezényelni, folyamatos kommunikációval.

Olyan gyorsan változik és fejlődik a tudomány, hogy gyors válaszokat kell találni, rövid idejű, hatékony képzésekre van szükség. Az elmúlt 20 évben több változás történt, mint előtte 100 év alatt. Fejleszteni is kell, új oktatási, kutatási terek kialakítását tervezik,

olyan fejlesztéseket terveznek, amelyekre talán az egész magyar felsőoktatásban nem volt példa az elmúlt 50 évben

– árulta el Gyuricza Csaba.

Az alapítványi háttér rugalmasabb működést, a gazdasági szereplőkkel való szorosabb együttműködést, jobb motivációs rendszert tesz lehetővé. Egy intézményben lesznek a képzések, hogy ez földrajzilag hogyan valósul meg, az attól is függ majd, hogy mennyien jelentkeznek egy-egy helyen – zárta a beszélgetést a rektor.