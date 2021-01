Nő a bizalom az oltások iránt

Megosztás Tweet



A legfrissebb adatok szerint már több mint 42 ezer embert oltottak be koronavírus elleni vakcinával Magyarországon.

A Dél-Pesti Centrumkórházban 2200 embert oltottak be eddig, nemcsak az itt dolgozókat, hanem a környező intézmények dolgozóit is – mondta Vályi-Nagy István a centrumkórház főigazgatója a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Hozzátette, a kezdetekben volt némi „vonakodás” az egészségügyi dolgozók, főleg a szakdolgozók között. Úgy látja, hogy ez megszűnőben van, hiszen látják az emberek, hogy nem nagyon van mellékhatás, így növekszik a bizalom.

Szinte mindegyik típusú védőoltásoknál ugyanolyan mellékhatások jelentkezhetnek karba adva, helyi reakció a bőrön, izomfájdalom, illetve általános tünetek borzongás, fejfájás, átmeneti rossz közérzet. Ugyanakkor ezek nem mindenkinél és ritkán jelentkeznek.

Elmondta, hogy egyfajta szövődményt írtak le, egy allergiás szövődményt, ezért mindenkit kikérdeznek az oltás előtt, hogy van-e allergiája.

Oltás után 20-30 percig ott tartják az embert, de nem fordult elő semmilyen rendellenesség egyelőre.

A gyártó szerint az első oltás után 65-70 százalékos védettség alakul ki, a második oltás után 7-10 nappal alakul ki a 95 százalékos, teljes immunitás. Ekkora arányban nem kapják el a vírust, de még ennél is nagyobb az aránya azoknak, akik ha el is kapják, nem alakul ki súlyos betegség náluk.

Arra biztat mindenkit Vályi-Nagy András, hogy aki teheti, minél előbb oltassa be magát, regisztráljon. Ugyanis ez a félelmet is megszünteti, pszichésen is jól hathat. Azt javasolja, hogy mindenki szakemberektől tájékozódjon az oltásról, ne a közösségi oldalakról.

A Moderna vakcinájáról azt mondta, hogy az is mRNS alapú a Pfizeréhez hasonlóan, de könnyebb lesz bánni vele, mert nem kell annyira mélyen lehűteni.

Jövő héten kezdik el beadni a második adag oltóanyagot azoknak, akik december 26-án megkapták az elsőt. Könnyebb dolguk lesz, hiszen ez már gyorsabban fog menni, nem kell annyira kikérdezni az embereket.

A címlapfotó illusztráció.