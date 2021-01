Nemzetközi hálózat támogatja a baloldali halálstratégiát

Megosztás Tweet



„Ha aláásod az emberek hajlandóságát arra, hogy beoltassák magukat, akkor Orbánnak kell viselnie a politikai következményeket” – írta Krekó Péter, a baloldalhoz köthető Political Capital intézet vezetője a brüsszeli Politico című online portálnak – erről a témáról kérdezték Bayer Zsolt publicistát és Szolomayer Balázs elemzőt a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Bayer Zsolt, a Magyar Nemzet publicistája petíciót indított Krekó kijelentése miatt. A Kossuth Rádiónak Bayer elmondta: A petíció azt hivatott jelezni, hogy ez az a határ, amit nem lenne szabad átlépni. Krekó szavai félreérthetetlenek és arról szólnak, hogy bármit, így embereket is fel lehet áldozni azért, hogy a baloldal nyerjen.

Aki támogatja a petíciót, melyet a CitizenGo oldalán lehet aláírni, az kijelenti, hogy az ilyen felfogás ellen fel kell lépni

– hangsúlyozta. A publicista azt szeretné, ha a baloldal venné a bátorságot és a tisztességet, hogy elhatárolódjon Krekótól. Ehelyett azonban Krekó elkezdett visszatámadni, a baloldal pedig mellé állt.

Bayer szerint ilyen a baloldali mentalitás, ilyenkor mindig úgy tesznek, mintha ki lennének forgatva a szavaik és

bíróságra rohangálnak, ahelyett, hogy vállalnák, amit mondtak.

Az észszerű magyarázat az lenne, hogy az idézett mondat véletlenül kicsúszott Krekó száján, de ha megnézzük a történéseket, azt látjuk, hogy a teljes ellenzék így, emellett a stratégia mellett politizál.

Nemzetközi hálózat áll a „halálstratégia” megfogalmazója mögött

Azt fontos leszögezni, hogy a Political Capital és Krekó Péter egy nagy nemzetközi hálózat része, és ennek a hálózatnak a finanszírozását a Nyílt Társadalom Alapítványok fedezi, amely egyértelműen Soros Györgyhöz kötődik, így maga a Political Capital is finanszírozásának jelentős részét Soros Györgytől kapja – jelentette ki Szolomayer Balázs, az Alapjogokért Központ vezető elemzője.

Ennek a hálózatnak a része a brüsszeli Politico című portál is, ahol Krekó Péter nyilatkozata megjelent, a céljuk pedig, hogy Magyarország nemzetközi tekintélyét minden lehetséges fórumon aláássák. A Politico cikkében Krekó mellett megjelenik Kökény Mihály korábbi MSZP–SZDSZ-es egészségügyi miniszter és Falus Ferenc is, akit mint szakértőt, nem pedig a baloldal korábbi főpolgármester-jelöltjét mutatnak be.

A brüsszeli portál tehát szakértőként állít be olyanokat, akik a baloldali elit prominens tagjai

– hangsúlyozta Szolomayer Balázs. Krekó az ominózus cikkben úgy fogalmaz, hogy a kormány ássa alá a vakcina iránti bizalmat azzal, hogy nemcsak a nyugati oltás iránt érdeklődik, hanem a keleti iránt is.

Az ellenzék arra játszik, hogy az emberek bizalmatlanok legyenek, ennek az ára viszont emberéletekben mérhető

Az emberek nagy része azt hitte, hogy túl leszünk őszre a járványon és nem lesznek szigorú intézkedések, a járvány ezt felülírta. Decemberre az emberek nagy része elfogadta, hogy ezekre a szigorításokra szükség van. Most pedig az, hogy megérkezett az oltás valamelyest sokként hatott a társadalomra, emiatt lehet, hogy most kicsit alacsonyabb az oltási hajlandóság.

Az ellenzék arra játszik, hogy aláássa az oltási hajlandóságot, és ezzel bemutassa, hogy képtelen kezelni a helyzetet a kormány. Ennek az lehet az eredménye, hogy a járvány minél inkább elhúzódik, nagyobbak lesznek a gazdasági károk, jobban lehet a kormányt hibáztatni.

Ez egy stratégia és több ellenzéki szereplőtől lehetett hallani olyan megnyilatkozásokat, mely szerint az ő érdekük az, hogy a járvány minél tovább elhúzódjon

– zárta a beszélgetést az Alapjogokért Központ vezető elemzője.