Együttműködési megállapodást kötött a nagycsaládosok egyesülete és a Kopp Mária Intézet

Megosztás Tweet



Együttműködési megállapodást kötött a Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) és a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (Kincs). A két szervezet régóta létező együttműködését hivatalossá tevő dokumentumot szerdán írták alá Budapesten.

Kardosné Gyurkó Katalin, a NOE elnöke az aláírást megelőzően arról beszélt, a megállapodást a két szervezet a cselekedeteivel már korábban megkötötte, de meglepő módon nem foglalták írásba. Felidézte: számtalan közös szakmai rendezvényt szerveztek már a Kinccsel, és kölcsönösen részt vesznek egymás rendezvényein, ahol a családpolitika tervezői, elemzői és a célcsoport, a nagycsaládosok közvetlenül tudnak információt szerezni egymástól, egymásról.

A jelenlegi együttműködésük alapja a közös célokban és az egymást támogatni képes profilokban keresendő – tette hozzá, megjegyezve, hogy a gyermek, a család mindkét szervezet számára érték, és amíg a Kincs szakmai elemzéseket végez, a NOE a 15 ezer tagcsaládja révén segíti a Kincs kutatásainak lebonyolítását, emellett az értékelések, visszajelzések tekintetében is az első vonalban vannak.

Hozzátette:

a sokgyermekes családok érzik meg elsőként egy-egy intézkedés hatását, és tudják jelezni, hogyan kellene bővíteni, vagy esetleg változtatni azokon.

A visszajelzések a Kinccsel kötött megállapodás alapján most rögzített mederbe terelődnek és az intézet szakmaiságával erősödnek tovább – jegyezte meg Kardosné Gyurkó Katalin.

A NOE elnöke elmondta azt is, 2020-ban a koronavírus-járvány miatt elmaradt 10. európai családkongresszusuk, ezt idén júliusban Keszthelyen szervezik meg, amit a Kincs és a NOE közös kutatása előz meg. Megjegyezte: a Kincs abban is segíti a nagycsaládos egyesületet, hogy nemzetközi szinten is képviselni tudják véleményüket.

Szólt arról is, hogy a NOE megkereste a földrengés sújtotta Horvátország nagycsaládos egyesületét és felajánlották nekik a segítségüket.

Fűrész Tünde, a Kincs elnöke örömét fejezte ki, hogy a 2010 óta tartó együttműködést hivatalossá tudják tenni. Felidézte: a Kincsben a családpolitikai intézkedések megalapozottságát figyelik, ebben elméleti szinten az egyetemekkel, gyakorlati szinten pedig a családszervezetekkel tudnak együttműködni, amelyek a gyakorlati életből tudnak az intézet munkájához inspirációt adni.

Mint mondta,

Magyarországon a nagycsaládosok adják a családok 12 százalékát, és ők nevelik a gyermekek 30 százalékát.

Magyarországon a három gyermek vágyott életforma, felmérésükben a válaszadók 40 százaléka három gyermeket tart ideálisnak, és csaknem 30 százalék a saját életében is három gyermeket tervezett.

Egyre népszerűbb a nagycsaládos életforma, egyre többek vágyában szerepel – jegyezte meg. Emlékeztetett: a kormány 2010-ben kimondta, hogy aki több gyermeket vállal, annak ne kelljen a szegénység rémével szembenéznie, a gyermekvállalás ne jelentsen szegénységi kockázatot.

A magyarok háromnegyede szerint támogatni kell a nagycsaládosokat – tette hozzá Fűrész Tünde.

A Kincs elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy a magyar családpolitikának vannak olyan elemei, amelyek jobban támogatják a nagycsaládosokat, és példaként a családi adókedvezményt, a csokot, a nagycsaládosok autóvásárlási támogatását és a négygyermekes anyák szja-mentességét emelte ki. Megjegyezte: a nagycsaládosok autóvásárlási támogatásának javaslata a NOE-től származott.

Mint mondta,

2010-hez képest több mint 10 százalékkal nőtt a harmadikként megszülető gyerekek részaránya,

a Központi Statisztikai Hivatal szerint pedig aki három vagy több gyermeket nevel, annak az egy főre eső nettó jövedelme 88 százalékkal nőtt. Elmondta, a nagycsaládokra a családi értékek védelmében is számítanak, a nagycsaládosoknak fontos a házasság intézménye, emellett a gyermeket nevelők között a nagycsaládosok a leginkább elkötelezettek a környezetvédelem mellett.

A címlapfotó illusztráció.