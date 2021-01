Bort iszik és vizet prédikál az RTL Klub

Megosztás Tweet



Elismerte az RTL Klub, hogy az egyik csatornájuk valóságshowjában „nem megfelelő szavakat használtak" a szereplők. A játékosok, kocsmai színvonal alatt, a meleg embereket emlegették gyűlöletkeltő, trágár módon. Közben az RTL másik csatornáján éppen a mássággal szembeni tolerancia fontosságára igyekeztek felhívni a figyelmet. Most is azt írták: nekik fontos a „tolerancia és a sokszínűség" – hangzott el az M1 Híradójában.



Az RTL II-n sugárzott ValóVilág című műsor újévi adásában a villalakók durva megfogalmazásban használták egymásra a homoszexuális jelzőt. A pejoratív kifejezés egymás után többször is elhangzott. Mindeközben az RTL Klubon így köszöntötték a nézőket szilveszterkor. A csatorna összeállításában gyermeket nevelő, köztük több azonos nemű pár kívánt boldog új évet.

Az elfogadás jegyében az RTL karácsony előtt a Háttér Társaság szivárványcsaládokról szóló kisfilmjét is reklámozta. Ebben szintén homoszexuális párok beszéltek arról, hogy szerintük miért normális, ha azonos nemű párok nevelnek gyereket. A szivárványcsaládokat népszerűsítő videót az RTL társadalmi célú hirdetésként sugározta.

Elfogadásról és toleranciáról papol az RTL Klub, miközben... – ezzel a címmel közölt cikket az üggyel kapcsolatban az Origo. A Drót. info nevű portál pedig azt írta:

miközben a csatorna arról oktatja a magyarokat, hogy mit jelent a homoszexuális társak elfogadása, kettes csatornájukon végig a homoszexuálisokat becsmérlő kijelentések mentek szilveszterkor.

Vasárnap az M1 Híradója megkérdezte az RTL-t, nem tartják-e képmutatásnak a történteket. A csatorna válaszában leszögezte, hogy álláspontjukat csak teljes terjedelmében közölhetjük. Azt írták:

„A ValóVilág 10 játékosai valóban nem megfelelő szavakat használtak a január 1-jén sugárzott adásban, és erre a műsor készítői fel is hívták a figyelmüket. A műsorfolyam során a játékosok már nem egyszer kaptak figyelmeztetést, vagy büntetést káromkodás, vagy nem megfelelő szóhasználat miatt, hasonló esetekben a műsor készítői a jövőben is szankcionálni fogják a trágár szavakat használó játékosokat”.

Fontosnak tartották azonban megjegyezni, hogy az RTL Magyarország adóin sugárzott fikciós sorozatokban, reality-kben, dokumentum- és hírműsorokban szereplők, megszólalók kijelentései nem feltétlenül tükrözik az RTL Magyarország álláspontját. Ez a világ csaknem összes televíziójáról elmondható.

Azt is írták, hogy az RTL Magyarország,

mint piacvezető médiavállalat úgy gondolja, hogy az európai kultúra és a demokrácia fontos értéke a sokszínűség és a tolerancia.

Továbbá kiemelt fontosságú számukra a családok és a gyermekek védelme. Éppen ezért mint fogalmaztak, a lehetőségeikhez képest támogatnak minden olyan kezdeményezést, amely elősegíti, hogy minél több gyerek nőhessen fel biztonságban, szerető, elfogadó közegben: egyszóval családban. Ezért ezen értékek szellemében együttműködnek több különböző szervezettel és alapítvánnyal is, ha azok társadalmilag hasznos célok elérésében kérik a segítségüket.

Csakhogy műsoraik miatt többször indult már vizsgálat éppen a kiskorúak védelmének megsértése miatt. A Való Világ adásaiban most is rendszeresen szerepel erőszakos viselkedés és hangzanak el trágár kifejezések főműsoridőben, vagyis abban az idősávban, amikor még gyerekek is találkozhatnak a durva tartalommal.

A valóságshow miatt a csatornának 2018-ban csaknem 143 millió forint bírságot kellett fizetnie,

mert a Való Világ 4 valamennyi epizódja megsértette a kiskorúak védelmét célzó előírásokat.

