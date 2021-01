Összefogás a horvátokért: nyíregyházi szakácsok is segítenek a földrengés után

Több hazai segélyszervezet is gyűjtést indított a múlt heti, horvátországi földrengés károsultjainak megsegítésére. Van, olyan szervezet, amelyik már az első adományokat is útnak indította. Próbálnak segíteni a Magyarországon élő horvátok is: a tervek szerint szakmunkások is kiutaznak majd, kőművesek, ácsok, festők, hogy így is segítsék az újjáépítést.