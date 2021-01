Magyarország befolyása növekedhet 2021-ben

Rendkívül sűrű esztendő áll mögöttünk: a pandémia mellett a politika különböző színterein is csatákat kellett vívni. Az Egyesült Államok új elnökkel kezdte az idei évet, aki még jelöltként a szerinte „problémás” országok közé sorolta hazánkat. Emellett az Európai Unió is egyre jobban bele akart szólni a jogállamiság kérdésébe úgy, hogy nem határozta meg, számára mit is jelent a fogalom újraértelmezése – ezekről beszélgetett a Kossuth Rádió Az este című műsorában Ferencz Orsolya űrkutató, miniszteri biztos és vendége, Sztáray Péter, a Külgazdasági és Külügyminisztérium biztonságpolitikáért felelős államtitkára.