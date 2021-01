Kormányszóvivó: Minden okunk megvan a reményre

Megosztás Tweet



Az elmúlt év is bizonyítja, hogy ha baj van, „mi magyarok összefogunk” – mondta péntek reggel a kormány Facebook-oldalán közzétett videójában a kormányszóvivő, aki azt is kiemelte: „minden okunk megvan, hogy reménnyel tekintsünk a 2021-es évre".

Szentkirályi Alexandra arról beszélt: az emberek az új év elején mindig visszatekintenek az előző év minden emlékére, tapasztalatára, összegezik örömeiket és bánataikat. A 2020-as év azonban más volt, mint a többi – jegyezte meg, kiemelve: „a koronavírus-járvány átírta terveinket, vágyainkat, elképzelt céljainkat”.

Ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy a tavalyi év minden nehézsége mellett több örökséget is hagyott ránk, amelyeket érdemes tovább vinni. Ezek: az egymásról való gondoskodás fontossága, a család összetartó ereje, az idős emberek iránti felelősség, továbbá hogy az „egészségünk mindenek előtt való”.

Szentkirály Alexandra kiemelte: „most minden okunk megvan arra, hogy reménnyel tekintsünk a 2021-es évre, ugyanis már megtörténtek az első koronavírus elleni oltások és a tervek szerint az év első felében tömegessé is válhatnak”. Így remélhetőleg az élet mielőbb visszatér majd a megszokott kerékvágásba – tette hozzá.

Kitért arra is, hogy más okból, több most életbe lépő kormányzati intézkedés miatt is van ok bizakodásra. A kormány elindította Magyarország eddigi legnagyobb otthonteremtési programját, melynek révén segítik új otthonok vásárlását, a meglévők megújítását, akár kedvező, állami hitel igénybevételével is. Azt mondta: abban hisznek, hogy a stabil lábakon álló családokon múlik az ország fennmaradása és sikere. Ezért nyártól a csecsemőt nevelő anyák fél évig magasabb juttatást fognak kapni, mint a fizetésük volt.

Kiemelte továbbá, hogy a „koronavírus-járvány okozta gazdasági válsághelyzetben a kormány nem az adók emelésében, hanem azok csökkentésében hisz.”

Annak érdekében, hogy minél több pénz maradjon a családoknál és minél több munkahelyet meg tudjanak őrizni, nem csak csökkentik, de egyszerűbbé is teszik az adózást. Mindeközben fenntartják a hitelmoratóriumot és a válság miatt nehéz helyzetbe került ágazatok támogatását – közölte.

A kormányszóvivő felhívta a figyelmet arra is, hogy az orvosok, ápolók, egészségügyi dolgozók emberfeletti munkát végeznek, akiknek köszönettel tartoznak. Ennek jegyében is, a korábbi évek emelései után, 2021-ben soha nem látott mértékű orvosi béremelés indul három lépcsőben.

„Mint ahogy eddig, úgy ezután is összefogásra lesz szükség ahhoz, hogy a koronavírus-járvány okozta nehézségeket legyőzzük. Ez egyszer már sikerült, és együtt újra sikerülni fog!” – jelentette ki a kormányszóvivő, aki egészségben és sikerekben gazdag, boldog új évet kívánt.

A címlapfotó illusztráció.