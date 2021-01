Elindult minden idők legnagyobb hazai otthonteremtési programja

Megosztás Tweet



Új év, új lehetőségek a magyar családoknak, indul Magyarország eddigi történetének legnagyobb otthonteremtési programja – hangsúlyozta a családokért felelős tárcanélküli miniszter pénteken a Facebook-oldalán. A családvédelmi akciótervben meghirdetett babaváró támogatás is igényelhető idén.

Novák Katalin videójában azt mondta: a programmal az a céljuk, hogy mindenkinek biztos fedél legyen a feje fölött. Azt szeretnék, hogy Magyarországon a lehető legjobb körülmények között, a lehető legnagyobb biztonságban tudják várni és nevelni gyermekeiket a családok.

Kifejtette: mostantól, január elsejétől lecsökkentik az új építésű ingatlanok áfáját 27-ről 5 százalékra. Ráadásul, ezt az 5 százaléknyi áfát sem kell kifizetni azoknak, akik a családi otthonteremtési kedvezményt (csok) is igénybe veszik az új építésű ingatlan vásárlásához.

Tehát mostantól, akik csokkal új építésű ingatlant vásárolnak, vagy építtetnek, azoknak egyáltalán nem kell áfát fizetniük.

Továbbá az illetéket is elengedik azok számára, akik csokkal vásárolnak akár új, akár használt ingatlant.

Szintén január elsejével bevezetik az otthonfelújítási támogatást is. Ez arról szól, hogy a saját otthon felújítási költségeit fele részben, maximum 3 millió forintig visszaigényelhetik azok, akik legalább egy gyermeket nevelnek háztartásukban. Ráadásul ehhez, február elsejétől hozzátesznek egy otthonfelújítási kölcsönt is.

Ez elsősorban azoknak szól, akiknek nincs elég pénze ahhoz, hogy megfinanszírozzák az otthonfelújítás költségeit. Ők igényelhetik február elsejétől az otthonfelújítási kölcsönt, ami egy maximum 6 millió forintos, maximum 10 éves futamidőre felvehető, maximum 3 százalékos kamatozású ingatlanfedezetű jelzálogkölcsön.

Ezen felül támogatják a többgenerációs otthonok létrehozását is – mondta Novák Katain, kifejtve: ez a tetőtér beépítéshez nyújtott csok formájában adott támogatás. Mostantól a csok teljes összegét igénybe vehetik azok, akik egy otthon tetőterét beépítik, ahová beköltözik a fiatalok családja, vagy a még gyermekvállalás előtt álló pár, és ott saját külön bejáratú, saját tulajdonú ingatlant hoznak létre.

Ez a támogatás három gyermek vállalása esetén 10 millió forintos, két gyermeknél 2,6 millió forintos, egy gyermeknél 600 ezer forintos vissza nem fizetendő segítséget jelent. Ráadásul két gyermeknél 10 millió forintos, nagycsaládnál 15 millió forintos kölcsön is igényelhető a csok tetőtérbeépítésre felhasznált támogatása mellé.

Ehhez képest újdonság, hogy január elsejétől 5 millió forintig visszaigényelhető az áfatartalom, ha valaki saját maga építkezik - mondta a miniszter. Tehát akik építkeznek, azokra nem az áfa elengedésének szabályai vonatkoznak, hanem 5 millió forintig visszaigényelhetik az áfatartalmat. Kiemelte azt is, hogy a közjegyzői díjat is maximálják azok számára, akik csokkal vásárolnak ingatlant.

A kormánynak az otthonteremtési programmal is az a célja, hogy Magyarországon a lehető legjobb legyen gyermeket várni és gyermeket nevelni – jelentette ki a miniszter, aki bízik benne, hogy sokan fognak élni ezekkel a lehetőségekkel.

2021-ben is igényelhető a babaváró támogatás

2021-ben is igényelhető a családvédelmi akciótervben meghirdetett babaváró támogatás - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter pénteken az MTI-vel.

A miniszteri közleményben kifejtették: azoknak a házaspároknak, akik családot terveznek alapítani, gyermekeket szeretnének, remek lehetőség a babaváró támogatás arra, hogy akár tízmillió forinttal növeljék az anyagi mozgásterüket. Ha megszületnek a gyermekek, akkor ezt az összeget részben vagy egészben nem kell visszafizetni. A kölcsönt vér szerinti és örökbefogadott gyermekek után is lehet igényelni.

A támogatást 2019. július elseje óta több mint 130 ezren igényelték, és a már folyósított babaváró támogatások összege meghaladta az ezer milliárd forintot.

Az eddig felvett babaváró támogatás átlagosan 9,7 millió forintos segítséget jelent a családoknak – emelték ki.

A babaváró támogatás maximum 10 millió forint összegű kamatmentes, szabad felhasználású kölcsön, amelyet 2022. december 31-ig igényelhetnek a házaspárok. A törlesztő részlet legfeljebb havi 50 ezer forint, a futamidő 5-20 év.

Ha a kölcsön igénylésétől számítva 5 éven belül megszületik az első gyermek, a kölcsön továbbra is - immár a teljes futamidő alatt - kamatmentesen törleszthető, a törlesztést pedig 3 évre felfüggesztik. A második gyermek születésénél újabb 3 évig nem kell törleszteni, és a fennálló tartozás 30 százalékát is elengedik, a harmadik gyermeknél pedig a teljes fennmaradó összeget átvállalja az állam.

A támogatás önerőként is beszámíttatható, ha új lakásba költözne a család és ehhez jelzáloghitelt vesz fel, valamint hitelkiváltásra is felhasználható.

A kormány a veszélyhelyzet lejártát követő 30. napig meghosszabbítja a lejáró ügyintézési határidőket

annak érdekében, hogy az igénylők ne essenek el a támogatási lehetőségtől, illetve a támogatásokat már felvettek esetében ne keletkezzen a határidő-túllépés miatt mulasztás. Meghatalmazással, párok esetében egy ember is elintézheti a támogatás igénylését, szerződéskötést.

A társadalombiztosítási jogviszony megszakadása sem eredményezi automatikusan 30 napon túl a korábban szerzett tb-jogviszonyok beszámíthatóságának elvesztését, ha a veszélyhelyzet alatt veszítette el valaki a munkahelyét – olvasható családokért felelős tárca nélküli miniszter közleményében.

A címlapfotó illusztráció.