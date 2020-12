Tízezer Kárpát-medencei diák kaphat egyedülálló képzést

Megosztás Tweet



Infrastrukturális fejlesztésekre, tízezer Kárpát-medencei fiatal megfelelő képzéséhez szükséges intézmények építésére és felújítására fordítja a Mathias Corvinus Collegium (MCC) azt a 94,5 milliárd forintnyi támogatást, amelyet az év végén a magyar kormány a kollégium vagyonát kezelő Tihanyi Alapítványnak juttatott. Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója elmondta: Budapesten és a vidéki városokban is tradicionális, patinás épületek szolgálhatják a tudományos-kulturális célkitűzéseket.

Az MCC jelenleg kilenc, jövő ősszel pedig már 17 helyszínen biztosít képzési lehetőségeket – mondta, hozzátéve: terveik szerint a jövőbeli fejlesztésekkel 35 településen lesznek elérhetők határainkon innen és túl. Az MCC jelenleg 2500 diákot képez ingyenesen tízéves kortól az egyetem végéig, számuk a következő években tízezer fölé emelkedik majd.

Hangsúlyozta:

olyan ismereteket akarnak adni, amelyeket a fiatalok máshol nem kaphatnak meg, és kiemelte, hogy a régióban egyedülálló vezetőképzési módszertant biztosítanak az MCC-s hallgatók számára.

A főigazgató a lap kérdésére leszögezte: az MCC ideológiailag független, de nem értéksemleges.

„Nyíltan vállalunk és képviselünk egyfajta értékválasztást. Az MCC egyik alapértéke, hogy hiszünk a közösségek erejében, és hogy az ember csak ilyen közösségek tagjaként tud kiteljesedni. A magyarság esetében így gondolunk nemzetünk külhoni tagjaira, akikkel elválaszthatatlan érdek- és értékközöséget alkotunk” – fogalmazott a Magyar Nemzetnek adott interjújában.

Szalai Zoltán kitért arra, hogy

az MCC már most kinőtte a jelenlegi infrastrukturális kereteket. Budapesti központjuk, az egykori munkásőrség országos főparancsnokságának épülete nem méltó egy országos tehetséggondozó intézményhez, azt el fogják bontani, és helyére új épületet emelnek.

Emellett a fővárosban és vidéki városokban is patinás épületek szolgálhatják a tudományos-kulturális célkitűzéseket: a pécsi Tiszti Kaszinó, a miskolci Avas Szálló, és más helyszíneken is egy-egy város, közösség ikonikus épületei, melyek most üresen állnak.

A főigazgató kitért arra is: a cél az, hogy az MCC gyakorlatilag fenntartsa magát, ezt szolgálja az állami részvények Országgyűlés általi korábbi átadása, és ezért tartják fontosnak a könyvpiaci terjeszkedést is.

