Teljesítette első küldetését a Külügyminisztérium teherszállító repülőgépe

Teljesítette első útját a Külügyminisztérium teherszállító repülőgépe. Első útja során másfél millió antigéntesztet szállított Pekingből Magyarországra. A repülőgép szerda éjszaka landolt Magyarországon.

Azért is fontos, hogy most már a Külügyminisztériumnak is van saját teherszállítója, mert így bármilyen rendkívüli helyzetben azonnal tudnak reagálni és a világ bármelyik pontjáról be tudják szerezni a probléma elhárításához szükséges eszközöket, berendezéseket, felszereléseket – derül ki abból a videóból amelyet Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter közösségi oldalára töltött fel.