Szűk körben ünneplik a szilvesztert idén a magyarok

Az óév utolsó napján Magyarországon este 8-kor életbe lépett az éjszakai kijárási tilalom. Nappal is jóval csendesebbek voltak az utcák, mint a korábbi években. Éttermekben, szállodákban nem lehet szilveszterezni, csak otthon, ám a házibulikban is be kell tartani a tíz fős létszámkorlátot és hajnali 5-ig nem lehet kimenni az utcára. Az M1 Híradójában 2020 rendhagyó szilveszterének előkészületeiről számoltak be.