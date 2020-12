Leszálló szakaszában van a második hullám, nyárig kialakulhat a tömeges védettség

Megosztás Tweet



Történelmi jelentőségű, hogy megkezdődtek a koronavírus elleni oltások, ám a járványügyi szakemberek szerint továbbra is fegyelmezettségre van szükség. Míg a lakosság immunizálása el nem éri a hatvan-hetven százalékot, az alapvető védelmi szabályokat mindenkinek be kell tartani.



Szerencsére már a második járványhullám leszálló szakaszában vagyunk, az összes kedvezőtlen statisztikai adat csökkenőben van – mondta Rusvai Miklós virológus az M1 Ma reggel című műsorában.

Hozzátette, nagyjából a novemberi elejinek megfelelő számokat láthatjuk a hat hete bevezetett intézkedések hatására. Véleménye szerint jó esetben január közepére érhető el a szeptember eleji, közepi szint.

Az intézkedések január 11-i lejártával kapcsolatban fontosnak nevezte a következő hetek eseményeit abban a tekintetben, hogy mi lesz a teendő ezután. Ez függ attól is, hogy az Egyesült Királyságban felbukkant mutáns vírus eljut-e Magyarországra.

Figyelembe kell venni a pszichés tényezőket is, az emberek és a gazdaság igényét az enyhítésekre. A vakcina megérkezett hazákba, de a tömeges védettség kialakulásához a lakosság 60 százalékát be kell oltani. A hatvan százalékba azok is beletartoznak, akik nem kapnak oltást, de átesnek vagy átestek már a fertőzésen, és így immúnisak.

A virológus úgy véli, vagy a vakcina beadásával vagy a betegség átvészelésével, de nyárig a lakosság magas százaléka immunissá válik. „Nem létezik olyan vakcina, amelyik élethosszig tartó védettséget adna” – fogalmazott.

Rusvai Miklós szerint fura lenne, ha nem kerülne be a mutáns vírus Magyarországra, hiszen hazánk nagyban kiveszi részét a nemzetközi közlekedésből, ugyanakkor jelen tudásuk alapján a vakcina az új mutációval szemben is védettséget ad. Az oltásra már 600 ezren jelentkeztek.