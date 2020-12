Szilveszteri akusztik koncert a Beatricével az M2 Petőfi TV-n

2021 első Akusztik Legendája a Beatrice zenekar lesz az M2 Petőfi TV-n Szilveszter éjszakáján. Nagy Feró, a zenekar frontembere elárulta, miként készültek a felvételre:

„Egy időben nagyon ódzkodtunk attól, hogy akusztikusan zenéljünk. Most, mikor nekiálltunk összeállítani a koncertprogramot, félve kezdtük el. Megnéztük, hogy mi az, ami jól szól, vagy, ami egyáltalán akusztikusan megszólalhat. Az áthangszerelés közben egyre bátrabbak lettünk. a legvadabb nótáinkat is megpróbáltuk előadni és kiderült, hogy működik. Akkor egy kicsit megnyugodtunk, mert én mindig azt mondtam, hogy a jó nóta tábortűz mellett egy szál gitárral is jó” – kezdte a Beatrice frontembere, aki hozzátette, hogy olyan dal is van, ami jobban tetszik neki akusztikusan, mint az eredeti változatban.

„A 80-as évek dagonyája egészen átalakult, nagyon másként szól, nekem jobban is tetszik. Ezt a dalt itt hallhatják majd a nézők ebben a formában először. Sőt annyira jól sikerültek az akusztikus hangszerelések, hogy négy dal átkerült a rendes koncertprogramunkba is, amiket akusztikusan adunk majd elő. Nagyon örülünk ennek, igazi színfoltjai lesznek a koncertjeinknek” – mondta.



A Beatrice Akusztik Legendák január 1-jén éjfél után öt perccel lesz látható az M2 Petőfi TV-n.