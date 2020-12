Szilveszter napján kezdik az egészségügyi dolgozók beoltását

Megosztás Tweet



Megérkezett Magyarországra a koronavírus elleni német-amerikai vakcina második, 70 ezer oltóanyagot tartalmazó szállítmánya. Az oltóanyagokat 21 oltópontra, több fővárosi és vidéki kórházba szállítják – közölte az M1 Híradója.



A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjának Központi Gyógyszertárába szerdán kora délután érkezett meg az oltóanyag, amelyekkel közel 2400 klinikai dolgozót, illetve első vonalban dolgozót oltanak be – jelentette ki az M1 tudósítója.

Sebestyén Andor a Klinikai Központ elnöke azt mondta, közel 5000 vakcina érkezett, amely közel 2500 munkatársuk beoltására lesz elegendő. Hozzátette, a klinika után a város szakrendelésre kerül előtérbe.

Az elnök úgy gondolja, hogy az egészségügyi dolgozók oltását követően tavasszal kerülhet sor a lakosság beoltására. Az egészségügyi dolgozók oltását szilveszter napján kezdik, az ismétlő oltásokat éppen három hét eltéréssel adják be.

Nyíregyházára is megérkezett a vakcina

Nyíregyházán a Jósa András Oktatókórházba 3900 adag oltóanyag érkezett – mondta a helyszíni tudósító. Szondi Zita főigazgató-helyettes úgy fogalmazott, az esetek több mint 95 százalékában olthatók az arra jelentkező személyek.

Az első körben – mint elmondta – 975 egészségügyi dolgozót tudnak beoltani, amelyben nem csak a nyíregyházi, de a vidéki, sőt a kisvárdai kórház dolgozói is beletartoznak. Második körben is kapnak oltást egészségügyi dolgozók is, mivel az oltási hajlandóság növekszik.

A főigazgató-helyettes fontosnak nevezte a hűtési lánc tartását. Az oltóanyagot szárazjégen kapják az oltópontok, amelyet a -70 fokos hűtőig visznek, ahol kiveszik a 4 tálca oltóanyagot, amelyek egyenként 95 ampullát tartalmaznak. Ekkor 5 perc áll rendelkezésre, hogy ellenőrizzék a dobozok tartalmát.

Szeged összesen ötezer adagot kapott

Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központjába is megérkezett az első szállítmány, összesen 5000 adag vakcina. Szegeden csütörtökön indul az anyag beadása, ahogy az ország többi pontján, itt is elsősorban a frontvonalban dolgozók kapják majd meg elsőként a vakcinát – közölte az M1 tudósítója.

Kiemelte, hat hónapig képes elállni a vakcina -80 fokon, mielőtt beadásra kerül 4 fokon 5 napig tárolható, illetve beadás előtt szoba-hőmérsékletű lesz. A tervek szerint egy nap alatt száz egészségügyi dolgozót szeretnének beoltani.