Stanisław Gądecki érsek: Intenzív agymosás zajlik

A keresztény öntudat felszámolásáról, a szekularizáció veszélyeiről és a mai világunkban zajló agymosásról is beszélt Stanisław Gądecki poznańi érsek, a Lengyelország Püspöki konferenciájának elnöke a Kossuth Rádiónak adott interjúban. A közmédia minden hónap utolsó vasárnapján portréinterjút közöl a jövő évi budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus egy-egy vendégével.

A beszélgetésből kiderült az is, hogy a kommunista időszakhoz hasonlóan most is jelentős kihívásokkal kell megküzdenie az egyházi vezetőknek. Az érsek szerint a szekularizáció erősödésével kell számolniuk.

„Úgy tűnik, hogy mind a lengyel, mind a külföldi baloldali erők arra összpontosítanak, hogy második Írországot csináljanak belőlünk. És hogy ugyanúgy kivágják a kereszténységet a lengyel öntudatból, mint ahogyan az korábban már megtörtént Írországban is, egy erősen katolikus országban” – mondta.

A lengyelek több mint 92 százaléka meg van keresztelve. De ez nem jelenti azt, hogy a többség bátor. A többség bólogat az Egyháznak, és – mondjuk úgy – örül, hogy valaki védelmezi ezt a katolikus tanítást, de magára ezt nem venné – fogalmazott a főpásztor.

„A mostani demonstrációk, az alkotmánybíróság döntését követően, azt mutatják, hogy az egész tanítás nagyon sok ember számára egyáltalán nem fontos” – mondta, utalva az október végén kirobbant tüntetésekre reagálva.

Mint ismert Lengyelország-szerte több helyen is erőszakba fordultak az abortusz ellenes demonstrációk.

Gądecki érsek hozzáfűzte, még egy olyan téma is, mint az élet védelme, ennek a kisebbségnek teljességgel érthetetlen. Ez azt mutatja, hogy az iskolai hittan ellenére, a prédikációk ellenére nagyon erős ez a kulturális-médiabeli nyomulás. Véleménye szerint a lengyelek megzavarása folyik hírekkel, filmekkel, televíziós sorozatokkal.

Kijelentette: „A mi helyzetünk rosszabb, mint az apostolok idejében volt. Mert akkor gyakorlatilag az egész világ vallásos volt. Mindenkinek volt valamilyen istene.”

Az érsek megosztotta a hallgatókkal azt is, hogy mit gondol az úgynevezett kulturális katolicizmusról. Ez egy olyan katolicizmus, – magyarázta el az interjúban - amikor az ember jelen van a templomban, de semmit nem merít onnan, és úgy távozik, mint amilyen korábban volt.

„Nem lehet azt mondani, hogy a kulturális katolicizmus a kukába való, és ki kell űzni a templomokból, úgy, hogy csak a szentekkel maradunk ott, akik nem lesznek túl sokan” – mondta.

Az eucharisztikus kongresszusnak is jelentős szerepe van abban, hogy megmozgassa a tudatot az Eucharisztia életadó szerepéről a keresztény ember életében – emelte ki Stanisław Gądecki.