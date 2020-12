A magyar otthonteremtési programnak a csodájára járnak külföldön is

Megosztás Tweet



Az emberek többsége kezd jobban élni – jelentette ki a családokért felelős tárca nélküli miniszter, kifejtve, hogy a gyermekes családok jövedelmi szintje 13 százalékkal javult tavaly. Novák Katalin leszögezte: csak a polgári kormány a garancia a családtámogatások megőrzésére.

A miniszter kiemelte, hogy januártól indul minden idők legnagyobb otthonteremtési programja, megkezdik a tizenharmadik havi nyugdíj visszaépítését, júliustól pedig megemelik a félévesnél fiatalabb gyermeket nevelő édesanyák támogatását.

Emlékeztetett, hogy januárban vezették be a négygyermekes édesanyák szja-mentességét, és hozzátette: „most jönnek az újabb kedvezmények, haladunk szép sorjában”. Úgy vélte, ha leküzdöttük a járványt, talpra állt a gazdaság, akkor a háromgyermekes anyukák szja-mentessége lehet majd egy következő, fontos lépés. Kiemelte: addig sem pihennek, a csecsemőgondozási díj emelése a világon egyedülálló lépés, aminek révén a gyermekvállalást követő fél évben több jövedelme lesz a családoknak, mint az előtte lévő hónapokban volt.

A most induló otthonteremtési programnak is a csodájára járnak külföldön, hiszen nem mindennapos, hogy egy válság alatt ilyen segítséget kapjanak a családok az otthonteremtéshez, a lakásfelújításhoz

– fogalmazott Novák Katalin a Magyar Nemzetnek adott interjújában.

Ismertette: az otthonfelújítási támogatás költözés nélkül, a család már meglévő otthonára költhető maximum hárommillió forintos, vissza nem fizetendő támogatás, amelyből a munkálatok költségének felét lehet finanszírozni. Akár már egy gyermek után is igényelhető annak 25 éves koráig, vagy fogyatékkal élő, gyermekek otthongondozási díjának igénylésére jogosító gyerek esetében életkori megkötés nélkül. Egyszülős és mozaikcsaládok is élhetnek ezzel a lehetőséggel. Hozzátette, hogy februártól államilag támogatott otthonfelújítási kölcsönt is felvehetnek, akiknek most nincs pénzük a felújításra.

A lap kérdésére Novák Katalin elmondta:

a családtámogatások megőrzésére az a garancia, ha olyan kormánya van az országnak, amelynek számít, mi a fontos a családoknak, ezért is lesz nagy a tét a 2022-es országgyűlési választásokon.

Kifejtette, hogy az ellenzék a 2018-as választási kampányban is a több mint 150 ezer család életét segítő csok megszüntetését tervezgette, és leszögezte: „az ellenzék családellenes megközelítésében persze nincs újdonság. Annak idején ők vették el a szocpolt, a gyes harmadik évét, a tizenharmadik havi nyugdíjat és a családi adókedvezményt is. Megadóztatták volna a családi pótlékot, ott voltak a devizahitelek és emelkedtek a rezsiárak is”.

„Ehhez képest a polgári kormány 2010 óta folyamatosan építi a családtámogatási rendszert. Jól összehasonlítható a két oldal megközelítése, ha a tényeket vizsgáljuk. Kétharmados törvényekkel is védjük a családtámogatásokat. A lehetséges jogi garanciákat tehát beépítettük, de csak a saját döntéseinkért tudunk felelősséget vállalni. Naivitás abban reménykedni, hogy amennyiben a baloldal abba a helyzetbe kerülne, hogy érdemben befolyásolhatja az ország irányítását, nem a családoknak ártó döntéseket hozna” – fogalmazott.

A nyugdíjasokat érintő kérdésre a tárca nélküli miniszter kifejtette:

vállalták, hogy kormányzásuk alatt megőrzik a nyugdíjak vásárlóértékét, és sikerült több mint tíz százalékkal emelniük is azt.

A szabályozás garantálja, hogy nem járhatnak rosszul a nyugdíjasok, mivel minden évben a tervezett inflációnak megfelelően emelik a nyugdíjakat – tette hozzá.

Megjegyezte: mivel a bérek a nyugdíjaknál nagyobb mértékben emelkedtek az utóbbi években, szeretnék, ha a két és fél millió nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülő is érzékelhetné ezt az életszínvonal-emelkedést. „Ezért is építjük vissza a tizenharmadik havi nyugdíjat. Emellett ott van a nyugdíjprémium is, amit az elmúlt három évben tudtunk kifizetni. Ez csak a mi kormányunknak sikerült” – mondta Novák Katalin a Magyar Nemzetnek.

A címlapfotó illusztráció.