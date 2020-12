Földrengés volt Magyarországon, még a csillárok is kilengtek - VIDEÓ

Magyarország több pontján is kisebb földrengést észleltek az emberek kedden, nem sokkal délután negyed egy után. A Magyar Távirati Iroda beszámolója alapján Horvátországban 6,3-as erősségű földmozgást észleltek kedden kora délután, vélhetően annak az utórezgéseit lehetett érezni a Dunántúlon és Budapesten, valamint Észak-Olaszországban, Szlovéniában és Ausztriában is. Cikkünk frissül.

Kisebb földrengést lehetett érezni Magyarországon kedd délután 12:30 körül. Mindeközben Horvátországban, Zágrábtól délre egy a hétfőinél erősebb 6.3-as erősségű földrengést mértek.

Több olvasónk szerint is Budapest-szerte lehetett érezni a földmozgást, sok helyen mozgott a csillár, mások enyhe rosszullétre panaszkodtak.

Többek közt Óbudán, az MTVA Kunigunda úti székházában, valamint Zuglóban és Józsefvárosban is érezték a rengést. A közösségi oldalakon található bejegyzések szerint az egész országban lehetett érezni.

„Arról később tudok tájékoztatást adni, hogy pontosan milyen erősségű volt, illetve hol volt az epicentruma. Várjuk a lakossági bejelentéseket is. Magyarország egyébként nem tartozik a földrengésveszélyes országok közé. Hasonló helyzetben fontos megjegyezni: ne kezdjünk el kimenekülni, a legbiztonságosabb hely az asztal és az ágy alatt van. Ha nincs a helyiségben, akkor az ajtófélfa alá menjünk, ez azért fontos, hogy esetleg a lehulló, elmozdult tárgyak ne okozzanak bajt” – mondta a szóvivő.

A Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium későbbre ígért tájékoztatást az MTI-nek.

A földrengést lehetett érezni egyebek mellett Budapesten, Érden, Veszprémben, a Balatonnál, Nagykanizsán és Pécsen is.

