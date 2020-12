Csókay András: Jézussal a tragédiák drámává szelídülnek

Megosztás Tweet



Orvosi képesség és az ima is kellett, hogy a bangladesi sziámi ikrek továbbra is jól legyenek, de Isten segítségével a koronavírus járvány kihívásai is könnyebben átvészelhetőek – erről beszélt többek között a hirado.hu-nak Csókay András idegsebész, a Honvéd Kórház idegsebészeti osztályának osztályvezető főorvosa, akivel a saját drámává szelídülő tragédiájáról és az esztendő „nehéz ügyeiről” is szót váltottunk.

– Ősszel utaztak ki Bangladesbe a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány orvosaival, mert egy újabb műtétet kellett végrehajtani a tavaly szétválasztott sziámi ikerpár egyik tagján. Jól vannak a gyermekek?

- Úgy tudjuk, nincs egyelőre szövődmény. A műtét és az ima-kérés is sikeres volt. Mindkettő nagyon fontos. Kell a szakmaiság és a spirituális erő az Úr Jézustól az ilyen rendkívül nehéz ügyekben. A könnyebb ügyek sokszor elmennek emberi erőből.

- Melyek a könnyű, s melyek a nehéz ügyek?

- A járvány például nehéz ügy, ott kell a Jóisten segítsége. Sokszor kérdezik a járvánnyal kapcsolatban: miket beszélsz te, hol van itt a Jóisten, mikor ennyi a baj? A teremtés kezdete óta, mióta az ember megjelenik a világegyetemben, azt látjuk – s ez a mi korunk történetére is igaz –, hogy az emberek nem követik a tízparancsolatot, vagyis azt ősi törvényt, amit a természetbe és a mi lelkiismeretünkbe is bele van ültetve. Így elképesztő nehézségeket hoznak magukra azzal, hogy a szabad akaratukkal nem a jót, hanem a rosszat választják. A Jóistennek pedig ezt állandóan korrigálnia kell. Borzalmas nagy munkára kényszerítjük őt. Valami hihetetlen bravúrt mutat az isteni tervezés az emberiség történetében. Az, hogy egyáltalán még létezik a Föld ennyi bűn és rossz után, s hogy még létezik az ember, valóban egy hihetetlen nagy kegyelem és isteni csoda. S ha valakinek kételye van a járvány okán, nézzük a háborúkat, mely a legnagyobb pénz- és humán erőforrás-pazarlás. De a Jóisten fáradhatatlanul adja a jeleket, ötleteket s nyilván van „kapu”, a virológusok, kutatók, politikusok között, akik fogékonyak erre. Csak nagy tőle az elfordulás, lassabban működik mindez.

- Az esztendő különös kihívások elé állította az egészségügyet. Meglátszott-e a koronavírus-járvány hatása az Ön munkáján is?

- Kétségtelenül, hiszen műtéteket kellett halasztani. Akinek fájdalmai vannak, például egy gerincbetegség kapcsán, vagy akár jóindulatú, lassan növő agydaganata van, nehezen viseli ezt. De valahogy objektivizálni kell: jelen pillanatban nyilvánvalóan csak az életmentő műtéteket, illetve azokat kell megcsinálni, melyek tartós funkcióvesztést okoznának, ha elhagynák őket, de azt nem könnyű elmagyarázni egy beteg embernek, hogy miért nem azonnal kerül sorra. Emellett nehezíti az orvosok munkáját a halálozások száma is, ami a teljes egészségügyi személyzetre lehangolóan hat.

- Két friss könyvét is olvashatjuk: az Orvosmissziók Jézus-imával és az Istennel a műtőben című köteteket. Mit lehet tudni e két könyv hátteréről, létrehozásuk mozgató rugóiról?

- Kicsit véletlen egybeesés: a 777blog.hu főszerkesztője, Martí Zoltán kért meg már jóval korábban egy életrajzi interjúkötetre. A Szent Gellért Kiadó pedig azért keresett meg, hogy kiadnák újra öt éve, tragikusan elhunyt kisfiammal kapcsolatban írt lelki naplómat, amely a visszajelzések alapján sok szenvedőnek segített. Azt írtam le abban, hogy miképpen segített, hogyan húzott ki az Úr Jézus ebből a gödörből. Ekkor egy olyan nagy hitbéli előrelépés történt, ami megadta az alapot például az orvosmissziókhoz. Ha nem ér az a lelki trauma, biztos nem kezdtem volna bele ezekbe a missziókba. Ez vezetett arra az útra, hogy még szorosabb lett kapcsolatom az Úr Jézussal. Tőle kapja az ember az indításokat, sugallatokat, hogy merre menjen, mit csináljon. Így kerültem a nigériai , majd a sziámi misszióba a bangladesi ikrekkel. A két könyv egészen más, az egyik életrajzi riport. Megszólal benne a drága feleségem is, aminek nagyon örültem, mert mindig nagy erőt ad, ha ő is tanúságot tesz.

- A kereszténység korunk legüldözöttebb vallása. Találkozott ezzel a jelenséggel útjai során?

- Nigériában a keresztények által lakott, déli területen voltunk, de bizony északról be-betörnek, megölnek papokat, érzékelni lehet a fundamentális iszlám borzasztó hatását, amely a terrorizmusban fejeződik ki. Banglades viszont nagyon érdekes iszlám ország, Ott valóban egy békés iszlámot tapasztalhattunk meg a sokszori kiutazások alkalmával. Ez nyilván a miniszterelnök asszony érdeme. Neki nagyon rossz élménye lehetett, amikor gyermekkorában az édesapját, Mudzsibur Rahmán sejket a pakisztáni fundamentális iszlámisták kivégezték feleségével és testvéreivel együtt. Akkor megfogadhatta, hogy ő a békés utat követi. Tudjuk, a Koránnak vannak békét hirdető fejezetei, szúrái, de sajnos vannak olyan részek is benne, melyben akár a dzsihád is megtalálja a hivatkozási alapját. Azért csodálatos Jézus élete és az evangélium, mert ha nagyítóval keresed, akkor sem fogsz találni olyan felszólítást, hogy embertársadat megölheted vagy megalázhatod. Nekünk ezt az utat kell járni. A nyolc boldogságban pedig Jézus el is mondja: „boldogok lesztek, hogyha üldöznek titeket az én nevemért”. Nyilván az is benne van, hogy annak, aki kiállja a hitnek ezt a próbáját, biztos része lesz a feltámadásban.

- Sokan erre legyintenek.

- Arra azért már nem volna szabad legyinteni, hogy számos materiális, történelemtudományi bizonyítéka is van a feltámadásnak. Arra a nagyon erős pszichológiai bizonyítékra sem, hogy az a tizenegy plusz egy egyszerű halászember a legsúlyosabb vértanúhalált vállalná egy hazugságért. Az emberrel ez nem összeegyeztethető. Neumann János matematikus volt és logikai úton tért meg. Pascalnál lehetett olvasni: ha az egész nem igaz, de úgy élek, ahogy az evangélium mondja, azért olyan rosszul nem járok, hiszen az emberi együttélés szabályai vannak ott leírva. Ha viszont igaz és nem úgy élek, avval nagyon rosszul járok. Az egyenlet másik oldalára azt írta fel: akkor követem az Úr Jézust.

- Emlékszem egyik korábbi beszélgetésünkre abból az időszakból, amikor jobbnak látta eljönni a Szent János Kórházból mivel nem vette le az igazgató utasítása ellenére sem a keresztény jelképeknek minősülő Teréz anya képsorozatot a feliratokkal. Mennyiben tabudöntögető ma egy olyan könyvcím, hogy Istennel a műtőben?

- Isten nevét már ki lehet mondani, mert sokféle vallás és isten van. El lehet tehát a dolgot kendőzni. Jézus Krisztus nevére már idegesek lesznek, akár tudományban is.

- Mi okból?

- Mert az egyből követelményeket támaszt az ember felé. Az „Istenre” mondhatjuk, úgy általában, hogy az nagyon messze van, az egek fölött. Csinálom a dolgaimat, megteszek ezt-azt, amit Isten kér. Elmegyek istentiszteletre, vagy más vallási szertartásra. Meg imádkozom. De Jézus Krisztus konkrét dolgokat kér, ehhez pedig egy icipici emberi erőfeszítés kell. Mondják, nem könnyű megtenni. De ha a tízparancsolatot így mondom: boldog, aki nem lop. boldog, aki nem paráználkodik, aki nem öl? Sokaknak nehéz megtartani, például, hogy boldog, aki nem önző. Jézus nevének kimondásával konkretizálódik, hogyan kell élnem ahhoz, hogy a másikért tudjak élni, ne a saját önzésemnek. És ezt sokszor elutasítják az emberek.

- Hogy vélekedik az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvénytervezetről, amely rendelkezik a hálapénz büntethetőségéről is: áttörés történt?

- Nagy viták vannak még a kamara és az egészségügyi kormányzat között. De biztos meg fognak egyezni, Hatalmas elmozdulás az, hogy megemelik a fizetéseket, de ezt sokat kell mondani.

- Ezt hogy érti?

- A hálapénz kivezetésére máshol is tettek próbálkozást és kiderült, hogy évtizedekre visszanyúló gyökerei miatt ez egy nagyon nehéz feladat. Kell ehhez egy nagyon erős kampány, hogy az emberek megértsék, hogy ezzel veszélyhelyzetbe hozzák az orvosokat. Remélem sikerülni fog: hatalmasat lendít morálisan az egészségügyön, ha ki tudjuk vezetni belőle a hálapénzt, de az orvosok közreműködése is szükséges lesz, mert anélkül nem megy.

- Kihívásokkal teli, kemény évet zárunk tehát. Ez sokak hitét is próbára tette.

- Nagyon sok kihívás van, de bízni kell az Úrban. Az Isten-szeretőknek minden a javukra válik, még ez a ronda járvány is. Sokszor úgy látszik, hogy a kétségbeesésben elfordulnak, de aztán mégiscsak visszafordulnak az emberek a Szentháromság Egy Isten felé. Mélyül a hitük és a tragédiák – mint ahogy az én életemben is, amikor elvesztettem a kisfiamat – drámává szelídülnek. Ahol, ugye, van katarzis, de utána van a fölemelkedés is. És ez az egész országra is vonatkozhat. Ezért történt a megváltás. A betlehemi gyermek bennünk él, megmutatta, hogy ne helyezzük az Istent az egek fölé, hiszen ott él a szívünkben. Próbáljuk mindig ezt a kapcsolatot felidézni és akkor a legnehezebb dolgokból is jól jön ki az ember és kegyelmi állapotba kerül. Bízni kell tehát, hiszen megvannak az előzmények, amik miatt bízhatunk. A Húsvét majd a Pünkösd a vége a dolognak, ahol mindig ott ragyog a feltámadás hatalmas nagy öröme és a Szentlélek eljövetele a szívünkbe. Nincs mitől félni, ez megoldás az életünkre, csak követni kell az Úr Jézust.

Címlapfotó: MTI