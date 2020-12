Simicskó: A sportos nevelés kulcsfontosságú a nemzettudat alakításában

Megosztás Tweet



„Veszve csak azon nemzet lehet, amely lemondott önmagáról” – mondta Kossuth Lajos. Ma ezt úgy fogalmaznánk meg, hogy a nemzeti öntudat az, hogy mindannyian beleszületünk egy családba, egy hazába. A nemzeti öntudat, a szülőföldhöz való kötődés magától értetődő vagy tudatos nevelés eredménye? – tették fel a kérdést Simicskó Istvánnak, a KDNP frakcióvezetőjének és a Honvédelmi Sportszövetség elnökének a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

A nevelésben kulcsfontosságú a család és az iskolai nevelés, ezáltal kulcsfontosságúak a nemzettudat alakításában is – jelentette ki Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője és a Honvédelmi Sportszövetség elnöke.

A gyermekeket érő hatások java része a családból és az iskolából érkezik, tehát ezek a legfontosabb hatások a gyermek fejlődése szempontjából.

A nevelésben a sport egy olyan eszköz, amely nagy lehetőségeket rejt, egyfajta „isteni adomány”, hogy az emberiség felfedezte azt, hogy a sporttevékenység edzi a testet, a szellemiséget és a lelket is.

A sport megfelelő jellem kialakításához is hatékony, tartást is ad a fiataloknak, ebben fontos szerepe van a Honvédelmi Sportszövetségnek.

A Bátrak Ligája egy olyan országos vetélkedőprogram,

ami csapatépítésre is jó és kötődik a honvédelmi jellegű mozgáskultúrához is, tehát sebesülthordás, céllövészet, íjászat, falmászás és sok-sok egyéb ága is van, amit nagyon élveznek a gyermekek – mondta a Honvédelmi Sportszövetség elnöke.

Simicskó István emlékeztetett: Szemere Miklós sokat tett a fiatalságért, ő építette meg az első lövőházat, a küzdősportokat is ő hozta be Magyarországra. A róla elnevezett programban szellemi vetélkedők is voltak, tehát hungarikumok, magyar Nobel-díjasok ismerete, nemzeti értéktárunk felismerése. Később fizikai erőpróbák is zajlottak.

Ezek a programok is arról szólnak, hogy felvértezzék a gyerekeket egy értékrenddel, legyen értékszűrőjük és tudjanak különbséget tenni a jó és rossz között.

A mai megváltozott a modern korban már nincs hadüzenet, de nyomásgyakorlás van, a különböző érdekeket is fel kell ismerniük – emelte ki Simicskó István.