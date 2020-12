Újabb álhír: repülővel érkező oltóanyag

Szenzációs hírrel jelentkezett péntek este az RTL Klub. Megtudták és be is mondták, hogy repülővel hozzák az oltóanyagot Magyarországra. A hír azért is szenzációs, hiszen napok óta nem lehet másról olvasni az európai sajtóban, mint hogy teherautókkal, közúton viszik a tagállamokba a vakcinát a belgiumi gyógyszergyárból. Természetesen Magyarországra is így érkezett a szállítmány. Ahogy az a magyar médiában már megszokott, az RTL Klub álhírét jó pár hír- illetve álhír-portál átvette – derült ki az M1 Híradójában.