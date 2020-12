A bűnözők az ünnepek alatt sem tétlenkednek – így teheti biztonságosabbá otthonát

Megosztás Tweet



A bűnözők az ünnepek alatt sem tétlenkednek. Előszeretettel használják ki a készülődés óráit. Míg a család az ajándékokat csomagolja a szobában, könnyedén ellophatják az előtérben hagyott táskát.



Akár hosszabb, akár rövidebb időre hagyjuk el otthonunkat az ünnepi időszakban, a szükséges óvintézkedéseket akkor is meg kell tenni – mondta az M1-nek Tóth László rendőr őrnagy, a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Alosztály vezetője.

Felhívta a figyelmet arra, hogy érdemes feltörés és fúrásbiztos zárakat beszerelni.

Tóth László szerint fontos hogy a lakás védelme arányban álljon az ott tárolt értékekkel. Nem árt, ha tudunk leírást adni értékeinkről, legyen szó mondjuk egy családi ékszerről vagy a televízió pontos típusáról.

Az ünnep idején gyakori a besurranásos tolvajlás. Ezért akkor is zárjuk az ajtókat, ha otthon tartózkodunk – javasolta. Családi vagy földszintes házakban élőknek arra is figyelniük kell, hogy olyan helyen szellőztessenek, amelyre rálátnak. A bukóra nyitott ablakok is veszélyt jelenthetnek.

A pandémia alatt a „hagyományos" bűncselekmények, mint a betörés, vagy a besurranós lopás visszaszorultak, ugyanakkor megnőtt a trükkös lopások és az unokázós csalások száma.