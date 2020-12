Népszerűek a kormány családtámogató programjai

Megosztás Tweet



CSOK, babaváró hitel, ÁFA csökkentés, otthonfelújítási támogatás és kölcsön. Ez csak pár a kormány családvédelmi intézkedései közül, amiben még a koronavírus ideje alatt is segítette a családokat. A cél, hogy minden eszközzel támogassa a kormány a gyermekvállalást és nevelést – hangzott el az M1 Híradójában.



A Tamók család még tavaly novemberben igényelte meg a családi otthonteremtési kedvezményt a csokot. Három hét alatt megkapták az állami támogatást, így nem kellett hitelt felvenniük. Ahogy számoltak ez havonta 35 ezer forint megtakarítást jelent nekik.

Növelik a családtámogatásokat

A kormány a koronavírus ideje alatt tovább bővítette a családokat megsegítő intézkedéseket. Januártól például 27 százalék helyett ismét 5 százalék lesz az új építésű lakások áfája, de a CSOK-os családok még ezt az 5 százalékot is visszaigényelhetik, vagyis áfa-mentesen juthatnak új otthonhoz

Jelentős kedvezmény az is, hogy a családi otthonteremtési kedvezménnyel vásárolt lakások, és házak után nem kell illetéket fizetni. És tetőtér-beépítéséhez is igényelhető a CSOK akár teljes összege.

Otthonfelújításra is ad pénzt a kormány

Aki pedig felújítaná az otthonát, január 1-től igénybe veheti az otthonfelújítási támogatást. Ez azt jelenit, hogy a felújítás végén a számlákkal igazolt költségek felét, de maximum 3 millió forintot megtérít az állam.

Akiknek nincs ennyi megtakarítása, azoknak a kormány áthidaló megoldást kínál. Ők február elsejétől otthonfelújítási kölcsönt igényelhetnek.

Ennek lényege, hogy a gyereket nevelő, vagy gyereket váró családok 6 millió forint hitelt kaphatnak, még hozzá nagyon kedvezményes, maximum 3 százalékos kamatra. A felújítás végeztével pedig ha megigénylik az otthonteremtési támogatást, akkor a kölcsönük felével, de legfeljebb 3 millió forinttal csökkentik a tartozásukat.

Népszerűek a kormányzati törekvések

A családvédelmi intézkedések népszerűségét mutatja egy felmérés is miszerint a babaváró hitelt a bevezetése óta már csaknem 100 ezer pár igényelte, CSOK-kölcsönt több mint 11 ezren kértek, és a jelzáloghitel elengedését valamint a nagycsaládosok autóvásárlási támogatását is több tízezren igénybe vették, ahogy a négygyermekes anyák szja mentességét is.

A kormány pedig úgy becsüli, hogy több mint 170 milliárd forintba kerül majd az otthonfelújítási program.

Zsigó Róbert, a családokért felelős tárca nélküli miniszter parlamenti államtitkára elmondta:

Az a célunk, hogy minél több pénzt hagyjunk a magyar családoknál, hogy minél jobban tudjanak boldogulni. Hogy minden eszközünkkel támogassuk a gyermekvállalást, a gyermeknevelést, az otthonteremtést, mert azt is szeretnénk elérni, hogy minden család feje felett biztos tető legyen.

Az idei költségvetésben két és félszer annyi pénzt - több mint 2200 milliárd forintot - fordított a kormány a családok támogatására, mint 2010-ben.

