Jónak lenni jó! A magyar emberek a bajban összetartanak

Megható, hogy sokan a kevésből is tudtak adni – mondta a hirado.hu-nak Ponyokai Tamás, aki a közmédia Jónak lenni jó! jótékonysági adománygyűjtési kampánya során jutott hozzá az FTC dedikált mezéhez.

Mintegy 185 millió forint gyűlt össze a közmédia Jónak lenni jó! elnevezésű kampányában, amelynek idei kedvezményezettje az Együtt az Autistákért Alapítvány. Az összegből egy autista gyerekeket és családjukat segítő diagnosztikai és terápiás centrumot hoznak létre.

Ez nem sikerülhetett volna azok nélkül, akik önzetlenül adtak. Legyen szó akár kisebb, akár nagyobb összegről.

Ponyokai Tamás például licitre is adott tárgyat, de ő maga is vásárolt. Felajánlotta Szoboszlai Dominik egykori mezét, amit a fiatal focista a győztes Magyarország-Azerbajdzsán labdarúgó EB selejtezőn viselt. Eredetileg a labdarúgó is segíteni akart vele, így egy árverésen jutott végül Ponyokai Tamás birtokába, aki most örömmel adta a Jónak lenni jó! adománygyűjtő kampány számára.

– Nagyon a szívemhez nőtt ez a mez, de a jó ügy érdekében szívesen megváltam tőle. Előtte egyeztettem Szoboszlai Dominik édesapjával, Zsolttal is. Fontos volt számomra, hogy tudjanak róla és beleegyezzenek mondta hirado.hu-nak Ponyokai Tamás, aki végül egy másik sportereklyét vásárolt meg. Hozzá került ugyanis az a dedikált mez, amit a Ferencvárosi Torna Club ajánlott fel.

– Talán látszik, hogy igazi sportrajongó vagyok, ez a mez az irodámban kap majd helyet és nagyon fogok rá vigyázni, akárcsak Szoboszlai mezére – folytatta Tamás, aki mint mondja olyan közegben él, ahol nem csak karácsonykor állnak egy-egy jó ügy mellé. Fontos számára, hogy rendszeresen segítsen másokon.

– Vannak olyanok, akiknek már egy kis támogatás is másfajta életminőséget biztosít. Elég nehéz időszakon vagyunk túl a koronavírus-járvány miatt és még nincs vége, pont ezért megható, hogy sokan a kevésből is adtak. Ebből is látszik, hogy a magyar ember a bajban összetart és jó érzés, hogy én is segíthettem – tette hozzá.

FTC dedikált mez

Érdemes összefogni

Siklósi Beatrix a jótékonysági akció projektvezetője, a Kossuth Rádió csatornaigazgatója a vasárnapi műsorfolyam kapcsán elmondta: a Jónak lenni jó! évről évre visszajelzést ad a társadalomnak és a műsor készítőinek is arról, hogy a jó ügyekért érdemes összefogni.

„A közmédia számára fontos a társadalmi szerepvállalás, megtisztelő, hogy kampányunkkal hozzájárulhattunk egy országosan egyedülálló intézmény létrehozásához. Hálásan köszönjük mindenkinek, aki tárgyi felajánlásával, pénzbeli adományával támogatta ezt a nemes kezdeményezést” – fogalmazott Siklósi Beatrix.

Sok családot érint az autizmus, de nem beszélünk róla eleget

Szijjártó-Nagy Szilvia, az Együtt az Autistákért Alapítvány elnöke a műsorban kiemelte: az alapítvány elkötelezett támogatója az autizmussal élő gyerekeknek és családoknak. 2018-ban egy ambiciózus célt tűztek ki maguk elé: egy olyan mintaház létrehozását, ahol minél hamarabb diagnosztizálni tudják a gyerekeket, hogy időben megkaphassák azokat a fejlesztéseket, amelyek segítségével teljesebb életet élhetnek.

„Nagyon sok családot érint az autizmus, de nem beszélünk róla eleget. Az alapítvány célkitűzése az edukáció, az elmúlt másfél hónapban pedig bemutathattuk azokat a nehézségeket, amelyekkel a gyerekeknek és a családoknak nap mint nap szembe kell nézniük. Nagyon jó érzés volt látni, hogy karácsony közeledtével összefognak az emberek és segíteni szeretnének céljaink elérésében" – hangsúlyozta az alapítvány elnöke.

Az Autista Mintaházat a budapesti Heim Pál Gyermekkórház XIII. kerületi telephelyén, 2021 tavaszán tervezik megnyitni, ahol az épületet és környezetét is úgy alakítják ki, hogy az speciálisan az autista gyerekeket segítse. Magyarországon ez lesz az első olyan egészségügyi intézmény, amelyben több szakterületet érintő csapat dolgozik majd azon, hogy a diagnosztizált gyermek készségeit és képességeit feltárja, fejlessze és a családot is segítse. A mintaház szolgáltatásai egészségügyi ellátás keretében ingyenesen igénybe vehetők.

Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója a vasárnapi műsorfolyam zárásaként elmondta: a koronavírus-járvány miatt nem a megszokottan alakult ez az év, ennek ellenére egyértelmű volt, hogy idén is lesz Jónak lenni jó! kampány.

„A magyarokra általában jellemző, hogy a nehéz időkben összetartanak. A kollégákkal úgy gondoltuk, hogy idén is megmutatjuk a közösség erejét az adventi időszakban, amikor az ember a szerettei, a családja felé fordul. Hiszen az ember azért is van a világon, hogy adjon. Mi pedig mindenképpen adni, teremteni szeretnénk – értéket, közösséget, családot. Örülök, hogy idén is elmondhatjuk, nagyon jól sikerült a jótékonysági akció” – tette hozzá Papp Dániel.

Még nem ért véget a gyűjtés!

A jó ügyért folytatott gyűjtés még nem ért véget, az adományvonal a jövőben is él: a 13616-as számon tárcsázva vagy a 13616-as számra küldött SMS-sel hívásonként és üzenetenként 500 forinttal lehet támogatni az Együtt az Autistákért Alapítvány munkáját. Továbbá év végéig a lehetőség van még megvásárolni azokat a fix áron felajánlott tárgyakat is, amelyek eddig nem találtak gazdára – ezek megtekinthetők a https://mediaklikk.hu/jonaklennijo/ oldalon.