Gereben Lívia: Most már két születésnapom van

„Rengeteg segítséget kaptam, mialatt küzdöttem a betegséggel, most pedig remélem, hogy ez a film lesz segítség azoknak, akik hasonlóan nehéz helyzetbe kerültek” - mondta a hirado.hu-nak Gereben Lívia válogatott kosárlabdázó, akinél másfél éve leukémiát diagnosztizáltak. Nem túlzás, egy ország aggódott a mindig mosolygós fiatal lányért, akinek sikerült legyőzni a betegséget, és Livi idén ősszel visszatért a pályára. Történetéből most dokumentumfilm készült „Amíg a vérem hajt!” címmel, amelyet december 24-én este 20 órakor mutatnak be az M4 Sporton. Livi és családja története annyira megindító, hogy a forgatás és a film készítése a négytagú alkotói csapat tagjaira is nagy hatással volt.

Gereben Lívia 2019 májusában tudta meg, hogy kezdődik élete legnehezebb mérkőzése, de ahogy a pályán sem szokott, ezúttal sem hátrált meg.

– Gyerekkorom óta az volt bennem, hogy mindig küzdjek azért, amit el szeretnék érni. Bevallom, nekem meg sem fordult a fejemben, hogy baj lesz... tudtam, hogy nekem meg kell gyógyulnom! A családom annyira szeret, nem hagyhatom el őket, nem hagyhatom, hogy magukra maradjanak. Bennem óriási az élni akarás! – mondta a 21 éves sportoló, aki nem tagadja, meg is változtatta a betegség.

– Azokat a problémákat, amiket korábban annak tekintettem, most már nem látom problémának. Tudom, hogy az igazi baj az, ha valaki nem egészséges. Sok mindent átértékeltem és másképp látok. Most már ráadásul két születésnapom van. November 5. az igazi, október 8. pedig az a nap, amikor megkaptam anyukám őssejtjeit, ami esélyt adott az életre. Ugyanakkor nem csak a családom állt mellettem, rengeteg ember segített. A sorstársaimnak akartam erőt adni, és szerettem volna, ha tudják, hogy a legrosszabb helyzetekből is fel lehet állni, ezt szerettük volna hangsúlyozni a dokumentumfilmmel, úgy érzem ez sikerült. Őszintén hiszek abban, hogy a történetem elmesélésével segíthetek! – tette hozzá.

Tihany Viktor interjúja Gereben Livivel a nagyszülők házában. Biztonsági okokból itt is vették fel a beszélgetéseket.

A stábtagok is mindig beöltöztek

Livi története erőt ad

A dokumentumfilmet az M4 Sport munkatársai, Péter Ágoston, Kulcsár András, Németh Gábor és Tihany Viktor készítették. Az elmúlt évek egyik legtehetségesebb női kosárlabdázójának történetét idén nyáron kezdte el forgatni a közszolgálati sportcsatorna stábja. Az 52 perces filmben a sportoló mellett a családtagok, csapattársak és a barátok is megszólalnak. Livi határtalan optimizmusa, küzdeni tudása és a család összetartó ereje került a film középpontjába. Gereben Lívia a betegség diagnosztizálása után egy évvel már csatlakozhatott a válogatott edzőtáborához, 2020 őszén pedig újra pályára léphetett az élvonalban.

– Azt gondolom, hogy mindannyiunkra óriási hatással volt a film. Livi története néhol felkavaró, de összességében felemelő, ezért is akartuk megmutatni a küzdelmét – kezdte Kulcsár András a hirado.hu-nak.

Kulcsár András a szurkolókkal is készített interjút

– Bár már sokszor láttam a filmet részleteiben és egészében is, túlzás nélkül mondhatom, hogy minden egyes alkalommal mély érzelmeket vált ki belőlem. Pontosan tudom, hogy mi következik, mégis képes meglepni. Az mindenképpen fontos, hogy ezt a filmet nem csak a kosárlabda társadalomnak szántuk. Nem egy leukémiás kosárlabdázó történetét akartuk bemutatni, hanem egy leukémiás lány történetét, aki kosárlabdázó – mondta András, akitől Németh Gábor vette át a szót.

Erre nem lehetett felkészülni

– Természetes volt, hogy ezt a történetet el kell mesélni, mindenki érezze, mi volt a tét és mi a tét. Azért is beszélek még erről jelen időben, mert az orvosok szerint 5 év után lehet valakit teljesen gyógyultnak mondani. Egy közeli barátom a gyermekét veszítette el ebben a betegségben, és én is apa vagyok. Felfoghatatlan egy ilyen veszteség. Livi története azonban pozitív, és valóban erőt ad – tette hozzá Gábor, aki szimbólumokon keresztül is szerette volna megmutatni a kosaras harcát, ami különleges képi világot hozott a filmbe.

Az alkotók között a legfiatalabb riporter, Péter Ágoston ötlete volt, hogy készüljön film, és az ő hívására állt össze a csapat.

– Talán az elején még én sem pontosan tudtam, hogy miért akarom ennyire erősen, hogy erről forgassunk. Úgy éreztem, hogy szükséges felhívni a figyelmet Livi kitartására, mert példaértékű, és azokra az emberekre, akik segítettek neki. Ő és a családja az én látásmódomat is megváltoztatta. Volt egy olyan benyomásom, hogy társadalmi szinten túlságosan távolságtartóak vagyunk az ilyen megbetegedések kapcsán, remélem, hogy a film bátorságot ad mindenkinek ahhoz, hogy merjen segíteni, tájékozódni. Azt hittem fel vagyok készülve a forgatásra, de valójában erre nem lehetett felkészülni. Voltak olyan válaszok, ami után nehezen tudtam feltenni a következő kérdést. Ott akkor nem sírtam, de nehéz estéim voltak az interjúk után. A mai napig a fülembe cseng egy-egy mondat. Például amikor Livi testvére, Dorka elmeséli, hogy a betegség előtt volt egy visszatérő álma, melyben a testvére összeesik a kosárpályán, ezért riadtan az anyukájához fordul segítségért, aki azt válaszolja, hogy ő már az égiekkel játszik – mondta Ágoston.

Péter Ágoston és Gereben Livi testvére, Dorka

A család ereje nem ismer lehetetlent

Tényleg sok lebilincselő rész van a filmben köszönhetően annak, hogy Livitől és családjától teljes bizalmat kaptunk – teszi hozzá Tihany Viktor.

– Az interjúk során mindent megosztottak velünk, meghökkentő őszinteséggel, azért cserébe, hogy olyan film készüljön, amely tényleg segíthet másoknak. Ez a hozzáállás a család részéről rögtön mindannyiunknál személyes üggyé tette a filmet. Óriási élmény volt ilyen miliőben dolgozni, az első pillanattól mindenki a legjobbat szerette volna, hiszen mindenki érezte, mekkora ajándék, hogy ezzel a történettel foglalkozhatunk. Máig eszembe jut az első alkalom, mikor Ágostonnékkal megbeszéltük, hogy akkor felhívjuk Livit. Rögtön igent mondott, mert nekünk is az volt a célunk, mint neki, aztán jött az újabb döbbenetes pillanat, amikor Livi szülei is áldásukat adták. Most pedig már kész a film, és még most is alig hisszük el. Eközben pedig megismertünk sok-sok remek embert, egy szenzációs családot, akik újra megmutatták, hogy a család ereje tényleg nem ismer lehetetlent. Nekem, háromgyermekes apaként ez is nagyon fontos üzenete a filmnek – hangsúlyozta Viktor.

Amíg a vérem hajt! - Gereben Lívia története december 24-én este 20:00 órától látható az M4 Sporton.