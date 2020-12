Disznótort rendezünk a járvány hatására?

Sokan most is az utolsó pillanatra hagyják a bevásárlást. A Kereskedelmi Szövetség azonban arra figyelmeztet, hogy december 24-én változhat az üzletek nyitvatartása, egyben mindenkit arra kérnek, tartsák be a járványügyi szabályokat – hangzott el az M1 Ma reggel című műsorában.