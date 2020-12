A szilveszteri tilalmak betartását még szigorúbban ellenőrzik

Megosztás Tweet



Szentestére felfüggesztette a kijárási tilalmat a kormány. Ennek értelmében december 24-ről december 25-re virradóra este nyolc és hajnali öt óra között is el lehet hagyni a lakhelyet. Azt már korábban bejelentették, hogy szilveszterkor viszont szigorúbb előírások lesznek érvényben és ezt aztán ellenőrzik is – hangzott el a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

A kormányrendelet kifejezetten úgy fogalmaz, hogy csak 24-ről 25-re virradó éjszaka függesztik fel a kijárási tilalmat, tehát el lehet hagyni a lakó- és tartózkodási helyet, valamint közterületen is lehet tarózkodni – mondta el ifj. Balsai István ügyvéd. Hangsúlyozta: Minden más korlátozó szabály továbbra is él, tehát a vendéglátóegységekre, üzletekre vonatkozó intézkedések is változatlanok.

Be kell tartani azt a szabályt is, hogy egy időben csak 10 fő lehet egy eseményen, ebbe beletartoznak a családi események is, tehát a szenteste is. Ugyanakkor

a 10 fős rendezvénykorlátba nem számítanak bele a 14 év alatti gyermekek.

Balsai elmondta:

Szilveszter éjszakáján érvényes szabályok változatlanok,

a felfüggesztés csak szentestére vonatkozik. Tehát 24-e kivételével este nyolc órától él a kijárási tilalom.

Továbbá felhasználási tilalom vonatkozik közterületen a pirotechnikai eszközökre,

a magánterületen történő felhasználást a törvény nem tiltja. Ebben az a logika, hogy eleve nem lehet árusítani sem ezeket, tehát elvileg nem állhat elő olyan helyzet, hogy fellőhessék ezeket akár magánterületen – árulta el az ügyvéd.

További védelmi intézkedés, hogy Nagy-Britanniából az új vírusvariáns megjelenése miatt polgári légi jármű nem szállhat le, kivéve a kényszerleszállásokat. Ez nem érinti a csomagszállító gépeket, azok továbbra is működhetnek.

A címlapfotó illusztráció