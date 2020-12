Szentestére felmelegszik az idő, de a karácsony hideget hozhat

A jövő hét elején még marad a szürke és enyhe idő. Majd a hét második felében, Karácsony első napján már lehet néhol havas eső, hó is. A hétvégére kissé hűl is az idő, akár mínusz 7 fok is lehet – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.