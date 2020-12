Platófázisban a járvány, figyelnünk kell egymásra és magunkra

„Magyarországon a napi új fertőzöttek száma úgy tűnik, kiegyenlítődött, egyfajta platófázisban vagyunk” – mondta az országos tiszti főorvos az M1-en. Müller Cecília hozzátette, fontos, hogy továbbra is tartsuk be a higiénés szabályokat, az ünnepek alatt is figyeljünk magunkra és egymásra.

„Többet fogunk találkozni nagy valószínűséggel egymással, ezért még inkább megnő a felelősség, meg kell, hogy nőjön a felelősségérzet bennünk, hiszen pont azokat, akiket megvédeni szeretnénk, a szeretteink. Hogyha nem vigyázunk kellőképpen, akkor ki lesznek téve a fertőződés lehetőségének. A pontos szabályokat, amelyek életbe lépnek majd karácsonykor, a holnapi napon miniszterelnök úr fogja ismertetni” – fogalmazott.