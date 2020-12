Nagyítóval kell kutatni, egy kis napfény után

Vasárnap egész nap borult, párás, a 4-500 méternél magasabb helyeken tartósan ködös idő várható. Szitálás több helyen előfordulhat. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, csak a Dunántúl északi részén élénkülhet meg a délkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 6 fok között alakul. Késő estére 0 és +4 fok közé hűl le a levegő – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Este is folytatódik a borult, párás idő, éjszaka romlanak a látási viszonyok, síkvidéken is számíthatunk foltokban ködre. Szitálás több helyen is valószínű. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban -1 és +4 fok között alakul.

