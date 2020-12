Így veheti igénybe a kormány új otthonfelújítási támogatását

Megosztás Tweet



Február 1-től olyan otthonfelújítási hitel indul, amelynek köszönhetően a felújítás költségeit előzetesen, egy hitelen keresztül megkaphatják a családok a banktól és utána ennek a felújítási költségnek a felét az állam majd visszafizeti helyettük. Csak a maradékot kell törleszteniük a családoknak, maximum tízéves futamidővel – ismertette Novák Katalin családügyi miniszter vasárnap. Orbán Viktor miniszterelnök szombaton jelentette be az otthonfelújítási program újabb elemét.

Novák Katalin a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában arról beszélt, hogy az otthonteremtés az egyik legfontosabb eleme a kormány családtámogatási programjának.

Ha van munka és van biztos fedél, akkor sokkal nagyobb a biztonságérzetük és bátrabban vállalnak gyermeket a fiatalok

– magyarázta a családügyi miniszter, aki felidézte, hogy a kormánynak ezért öt éve van olyan otthonteremtési programja, amely a fentiekben segít a családoknak.

Az otthonteremtési program január 1-től jelentősen bővül:

már tetőtér-beépítésre is felvehető a csok

a lakásvásárlás esetén az áfa 27-ről 5 százalékra csökken

csokkal vásárolt lakásnál ezt az 5 százalékot is elengedik

teljes illetékmentesség a csokos otthonoknál

otthon-felújításnál a költségek felét, legfeljebb három millió forintot utólag visszatérít az állam

A családügyi miniszter ezután emlékeztetett Orbán Viktor miniszterelnök szombati bejelentésére.

A gyereket nevelő és gyereket váró családokat hatmillió forintig, kedvezményes, maximum három százalékos kamatozású, lakás-felújítási hitellel segítjük

– közölte a miniszterelnök, hozzátéve, hogy a hitel hárommillió forint vissza nem térítendő támogatás, ami a felújítás végével vehető igénybe és automatikusan csökkenti a hitel összegét.

Novák Katalin szerint mindez azt jelenti, hogy így majd azok is részt tudnak venni az otthonfelújítási programban, akiknek nincs most meg a fedezete erre. A miniszter azt is elárulta mikor indul a program.

Február 1-től olyan otthonfelújítási hitel indul, amelynek köszönhetően a felújítás költségeit előzetesen, egy hitelen keresztül megkaphatják a családok a banktól és utána ennek a felújítási költségnek a felét az állam majd visszafizeti helyettük és csak a maradékot kell törleszteniük, maximum tízéves futamidővel

– ismertette a tárcavezető. Kiemelte, a családtámogatások nem egymást kizáró, hanem egymást kiegészítő elemek, így össze is vonhatók.

„Egyszülős családok is megkaphatják és már egyetlen gyermektől járnak a kedvezmények, sőt amikor úton van a kisbaba, a terhesség tizenkettedik hetétől már élhetnek ezekkel a lehetőségekkel” – zárta gondolatait Novák Katalin.

A miniszterelnök és a családügyi miniszter közlései alapján tehát a következőket lehet tudni az új otthonfelújítási programról:

február 1-én indul a program

gyermeket nevelő, vagy gyermeket váró családok (a terhesség 12. hetétől) vehetik igénybe

nem kell hozzá önerő, a családok kedvezményes hitelt vehetnek fel a bankoktól

a hitel maximális összege hatmillió forint

a hitel kedvezményes, legfeljebb három százalékos kamatozású lehet

a hitel futamideje legfeljebb tízéves lehet

az állami támogatás összege a hitel összegének a fele, legfeljebb hárommillió forint

a felújítás végén az állam visszafizeti a költségek felét

csak a maradék összeget kell törlesztenie a családoknak

