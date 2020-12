Orbán Viktor: Januártól fél évvel meghosszabbítjuk a hitelmoratóriumot

Fél évvel meghosszabbítjuk a hitelmoratóriumot, járulékfizetési és bértámogatást kapnak a vállalkozások, akiknek az iparűzési adóját is elengedjük – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök. Támogatást adnak az önkormányzatoknak, a családok pedig hatmilliós kedvezményes hitelt kapnak felújításra, ebből hárommillió forint vissza nem térítendő támogatás.

A járvány idején az emberi életek mellett családokat és a vállalkozásokat is védeni kell, ezért a kormány a gazdaságvédelmi akcióterv kiegészítéséről döntött – jelentette be Facebook oldalán Orbán Viktor miniszterelnök, aki négy fontos intézkedést jelentett be.

A családok és a vállalkozások hitelmoratóriumát változatlan formában, fél évvel, július 1-ig meghosszabbítjuk. A moratórium automatikusan hosszabbítódik meg, így csak azoknak kell felkeresnie a bankját, aki a moratórium ellenére törleszteni szeretné a hitelét – kezdte a miniszterelnök.