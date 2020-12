Az ünnepi receptek is inkább „őrségiesek”, mint pusztán karácsonyiak az Őrségben

Megosztás Tweet



Udvara alatt csörgedezik a Szala folyó, amely éppen innen, Szalafőről ered. Kertjének, portájának dombtetején pedig hat éve működik falusi vendégasztal, kizárólag hagyományos őrségi ízekkel. Horváthné Tamaskó Ildikónál hajdinás gombócot kap a töltött káposzta, a rétest almával, fahéjjal és szegfűszeggel tölti, a perec pedig hőkkön sül, mint mindig. Mintha az ünnepi receptek is inkább lennének „őrségiesek”, mint pusztán karácsonyiak.



„A hőkkön sült perecnek a jelentését nem sokan tudják, és a vendégek is szinte nap napról megkérdezik, hogy mi is az a hőkkön. Hát egy kicsi tájszólással mondjuk azt, hogy a hő kövén sült, tehát a meleg kemence hő kövén sült, és így hőkkön sült perecnek nevezzük” – mondta el Horváthné Tamaskó Ildikó az Őrségi Ízek Portája étterem háziasszonya, az M1 Itthon vagy! című műsorában.

Nem csak a perec, vagy a dödölle, az őrségi rétes is legendásan finom ám! A titkát ősi családi receptkönyvek őrzik. Azokat forgatva, no meg édesanyját és nagyanyját csodálva tanulta meg Ildikó is, hogy

akkor igazán jó ez az édesség, ha nem száraz, hanem gazdagon tejfölös a tésztája.

Karácsonykor is szívesen készítik az Őrségben, igaz a szokásos tökös-mákos helyett inkább almás-diós kerül az asztalra, náluk például bejgli is csak mutatóban akad az ünnepek alatt.

„Szinte előttem van a nagymamám, ahogy a kis konyhájában készíti az ételeket. Van aki úgy éli meg, hogy nehéz teherként, de engem kikapcsol. Tehát, hogy a hét napján főzni kell, az sem zavar igazából, mert szeretem csinálni, és ez egy olyan szabadságérzetet ad. Nem tudom, valaki teljesen másban éli ezt ki, hobbiként, és én is ezt hobbiként fogom fel, és akkor ezt úgy élem meg, hogy egy szabadság, és szeretem. Ennyi nekem a főzés” – fejtette ki Ildikó.

A kecskesajtokról sokaknak az Őrségi Ínyesmester jut eszébe

Egy 1930-as gasztronómiai monográfia szerint az Őrségben soha nem készítettek sajtot. Ma már azonban a kecskesajtokról sokaknak Buzás A. Sándor, az Őrségi Ínyesmester jut eszébe. A környék legkiválóbbjaiba, de a budapesti Michelin-csillagos éttermekbe, sőt még a New York Kávéházba is szállít belőlük!

„Én nagyon jól emlékszem, gyerekkoromban amikor a mama kiment pénteken a piacra, azt mondta, hogy hozok tejhasznot. A tejhaszon volt a túró, a tejföl, a tej. Tehát ezt lehetett a piacon kapni, sajt nem volt. Ha netalántán csinált valaki gomolyát, akkor megyeszerte híre ment, hogy volt a szombathelyi piacon sajt, mert én szombathelyi vagyok, volt gomolya” – fogalmazott Buzás A. Sándor okleveles agrármérnök, az Őrségi Ínyesmester sajtbolt sajtkészítője.

Sándor 2003 óta Magyarszombatfán él, azóta itt készülnek páratlan sajtjai, és itt tenyészti búr kecskéit is.

Nyolcvan múlt már jócskán, mégis ereje teljében van, tele tervekkel. Francia gasztronómiai utazásainak történetét napestig lehetne hallgatni, miközben mesterien díszített, és csodafinom sajttáljai csakúgy észrevétlenül elfogynak.

„Az egyik farmernak tolmácson keresztül mondtam, hogy ezt a ... jó camembert, hogy csináljátok? Azt mondja: szereted a whiskyt? Mondtam: szeretem. Leültünk hármasba a tolmáccsal, megittunk fél liter whiskyt, de hogy hogy készítik a camembert, arról egy szó nem volt” – mesélte el a sajtkészítő.

A legtöbbet a franciáktól tanulta a sajtkészítő

Hiába őrizték gondosan a franciák a recepteket, a legtöbbet tőlük tanulta Sándor. A folyamatokba ugyanis egytől-egyig belelátott.

„Most lehet, hogy egy kicsit nagyképűnek tűnik, de én azért születtem, hogy elkezdjek kecskesajtot csinálni. Szeretek dolgozni. Mondhatnám azt, hogy így nyolcvanon túl vagyok, most már munkamániás vagyok, de imádom, hogy csinálhatom. Sőt, azt imádom nagyon, amikor jönnek a vendégek, megkóstolják és azt mondják, hogy "ne haragudjon, nagyon finom” – jelentette ki Buzás A. Sándor.

Az Őrség mind a tizennyolc „szere” bővelkedik gasztronómiai különlegességekben,

varázslatos miliője, ember léptékű környezete miatt pedig szinte természetes, hogy az egyik legkedveltebb turisztikai célpont.

Tagolt domborzata, az ős-Rába meder kúpjai örök, soha nem feledhető élménnyel gazdagítják azokat, akik valaha is jártak a vidéken, és fogékonyak arra, hogy megérezzék és megőrizzék egy táj lelkét.