Gazdag országba akarnak eljutni a menedékkérők

Ahogy az várható volt, jogellenesnek találta az Európai Bíróság a bevándorlással kapcsolatos magyarországi intzékedések egy részét, például a szerb-magyar határon kialakított tranzitzónák működését. Az uniós bíróság szerint a menedékkérőket be kellene engedni az országba és egészen addig szabadon mozoghatnának, amíg el nem bírálják a kérelmüket. Az is uniós jogba ütközik - az ítélet szerint - ha a határ közelében feltartóztatott illegális bevándorlókat visszakísérik a kerítés túloldalára. Az igazságügyi miniszter úgy reagált: a jövőben is megvédi a kormány Magyarország és Európa határait.