Kocsis: együtt le fogjuk győzni a második hullámot is!

Az összefogás fontosságát hangsúlyozta Kocsis Máté a kormánypártok parlementi ülésszakot lezáró sajtótájékoztatóján.



A Fidesz frakcióvezetője azt mondta: együtt újra sikerülni fog, le fogjuk győzni a második hullámot is. A politikus arról is beszélt, hogy a kormánypárti többség minden szükséges felhatalmazást megadott az Országgyűlésben a kabinetnek a járvány elleni eredményes védekezéshez, a baloldali képviselőkre azonban ebben sem lehetett számítani.

Nagy szükség lett volna a politikai összefogásra

Tavasszal a magyar emberek összefogásának és a járványügyi szakemberek tudásának köszönhetően Magyarország jól kezelte a járványt, együtt sikerrel járhatunk most is – erről beszélt a Fidesz frakcióvezetője a parlamenti ülésszak végén tartott sajtótájékoztatón. Kocsis Máté úgy fogalmazott: nagy szükség lett volna a politikai összefogásra is a vírus elleni harcban, de a baloldali képviselőkre nem lehetett számítani sem a veszélyhelyzet meghosszabbításánál, sem a koronavírus-törvény megszavazásánál.

„ (…) külföldön hamis híreket terjesztettek az itthoni helyzetről. Lepukkant román és orosz kollégiumok fotóival igyekeztek beállítani a magyar egészségügyet. Támadták az egészségügyben dolgozókat is, ideértve Müller Cecíliát is, és kamuvideókkal szórakoztatták a közönséget.

Ezzel egyébként aláásva számos ponton a bizalmat az egészségügyi dolgozókkal szemben” – hangsúlyozta Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.

„Nem mondtak igazat a védőfelszerelésekről, a lélegeztetőgépekről, most pedig éppen a vakcina ellen hergelik a közvéleményt” – tette hozzá Kocsis Máté hangsúlyozva: A kormánypárti többség azonban minden szükséges felhatalmazást megadott az Országgyűlésben a kormánynak a járvány elleni eredményes védekezéshez.

Ilyen helyzetre senki sem számított

„Magyarország ebben az évben olyan kihívásokkal találkozott, amellyekkel korábban soha, mert egy ilyen járványra senki sem számított” – hangsúlyozta Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője.

„A járványra való tekintettel különösen, de azért tudjuk, hogy az Európai Unióban is komoly viták dúlnak. Alapvetően a migráció kérdésköréről, és ebben a magyar álláspont mindig is egyértelmű volt és az is marad, semmiféle zsarolásnak nem engedhetünk. Semmilyen nyomásnak nem engedhetünk” – mondta Simicskó István.

A kereszténydemokrata politikus összegezve az éves parlamenti munkát azt mondta: a járvánnyal kapcsolatos védekezés, a családok melletti kiállás, az egészségügyben dolgozók béremelése és az alaptörvény módosítása alapvetően meghatározták a képviselőik mindennapjait.