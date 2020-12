Megosztás Tweet



A magyarországi sípályák közül egyelőre csak a Bakonyban működő fogadja a téli sportok szerelmeseit. Eplényben az enyhe időjárás ellenére több mint egy kilométeren hosszúságú szakaszon lehet síelni vagy snowboardozni. Az üzemeltetők fokozottan figyelnek a járványügyi előírások betartására – közölte az M1 Híradója.

A Síaréna már kinyitotta a kapuit

Az M1 helyszíni tudósítója úgy fogalmazott, a Síaréna már kinyitotta a kapuit. Az egyik pálya már üzemel. Természetesen a szabályok betartása mellett használhatók.

Több mint 17 ezer köbméter havat gyártott le a pálya fenntartója. A Síarénában telt ház esetén is 20 négyzetméter terület jut mindenkinek, és fertőtlenítési pontokat is kialakítottak. A maszk, és a sífelvonón a kesztyű használata is kötelező. Aki szeretné megtanulni ezt a sportot, minden körülmény adott a helyszínen. Ehhez előzetes regisztráció szükséges.

Teszt fejében lehet síelni Szlovákiában

Szlovákiában nem marad el a síszezon. Északi szomszédunk az egyetlen ország, amelyik koronavírus-teszt fejében engedélyezi a síközpontok és a hotelek működését.

Az M1 szlovákiai tudósítója azt mondta, Szlovákiában egy rendhagyó síszezon kezdődött, három napnál nem régebbi PCR-teszttel fogadják a hotelek a vendégeket. Aki három napon túli síelést tervez, annak ez idő alatt is teszteltetniük kell.

December 21-től bezárnak a bevásárlóközpontok, az élelmiszerboltok, állateledelt árusító boltok, edzőtermek, kulturális intézmények lehetnek nyitva. Az óvodákat és iskolákat bezárjak. Januárban azok a gyerekek térhetnek vissza az intézményekbe, akik kedvező járványhelyzetű térségből érkeznek.