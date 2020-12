Jónak lenni jó – a legnagyobb balatoni festményre is lehet licitálni

Újabb felajánlások érkeztek a Jónak lenni jó akcióban. Egy különleges Road Movie Albumot is meg lehet vásárolni, amiben hazai előadók, zenekarok járják be a számukra fontos magyar tájakat, de a legnagyobb balatoni festményre is lehet licitálni. A közmédia idén az autizmussal élő gyerekeknek gyűjt. A felajánlások mellett a 13 616-os számon is lehet adakozni. Már több mint 43 millió forint gyűlt össze – közölte az M1 Híradója.