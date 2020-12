Tízezer megváltozott munkaképességű embernek ad munkát Kézmű-Erfo-Főkefe

Megosztás Tweet



Felvette tízezredik dolgozóját a zömében megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztató Kézmű-Erfo-Főkefe – jelentette be a cégcsoport ügyvezető igazgatója pénteken sajtótájékoztatón, Budapesten.

Csizi Péter azt mondta: teljesítették küldetésüket, már az ország minden pontján alkalmaznak megváltozott munkaképességűeket. A dolgozóik számát abban az évben növelték több mint ezerrel, amelyben világossá vált, hogy mekkora biztonságot nyújt a munkahely, a jövedelem – tette hozzá, a koronavírus-járványra utalva.

Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára azt hangoztatta, hogy a tízezredik alkalmazott felvétele nem csupán az érintettnek fontos esemény, hanem az egész nemzetnek.

Az elmúlt időszakban minden kormányzati döntést két szempont befolyásolt: a munkahely és az élet védelme.

Az állások számát nem csupán megőrizni tudják, hanem bővíteni is – mondta.

A Kézmű-Erfo-Főkefe tevékenysége ugyanakkor az élet védelmét is szolgálja. A cégcsoport tavasszal maszkokat gyártott, most koronavírusteszteket csomagol – közölte Fülöp Attila.

Mindez jól illeszkedik a kormány stratégiájába, hogy a megváltozott munkaképességű embereknek nem segélyt akarnak adni, hanem esélyt. Az álláslehetőség az, ami önbecsülést és megélhetést biztosít – hangoztatta az államtitkár.

Az eseményen részt vett a tízezredik dolgozó is, akit megajándékozta.

A címlapfotó illusztráció.