Enyhíthet a főváros közlekedési gondjain az új Duna-híd

Megosztás Tweet



A belváros forgalomcsillapítását, jobb közlekedési kapcsolatokat és a környező területek fejlődését várják leginkább az emberek az új Duna-hídtól – közölte a Budapest Fejlesztési Központ (BFK) Nonprofit Zrt. felmérésének eredményét az MTI-vel csütörtökön.

Mint írták, az új Duna-hídhoz kapcsolódó úthálózat első szakaszáról tettek fel kérdéseket, amihez 5459 vélemény érkezett. A felmérés eredményéről azt írták, a válaszadók 84 százaléka egyetért a villamos szükségességével, 90 százalék a kerékpárút kialakításával, 84 százalék a széles járdákkal és 86 százalék az út menti zöldsávok kialakításával.

Közölték: a válaszadók túlnyomó többsége egyetért a híd megépítése kapcsán a belváros forgalomcsillapításának szükségességével, ezzel a törekvéssel a leggyakrabban autót használók 82 százaléka, a tömegközlekedést választók 85 százaléka, az elsősorban kerékpározók 92 százaléka, a főként gyalogosan közlekedők 85 százaléka ért egyet teljes mértékben.

A felmérés szerint arra a kérdésre, hogy a válaszadó hajlandó lenne-e változtatni a közlekedési szokásain a belvárosi forgalomcsillapítás érdekében, a válaszadók 47 százaléka állította, hogy ez elfogadható számára, de csak akkor, ha ez a változás nem jár érdemi kényelmetlenséggel vagy hosszabb utazással. 17 százalékuk már szinte most is csak fenntartható módon közlekedik, míg a kitöltők 16 százaléka akár kényelmetlenséget is hajlandó lenne vállalni a belső kerületek forgalmának csökkentéséért - közölte a BFK.

Felidézték: a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa februárban döntött arról, hogy az új Duna-hídhoz kapcsolódó új körút pesti oldali, a Soroksári út - Üllői út közötti szakaszán a tervezést hat nyomvonal-alternatíva vizsgálatával kell folytatni. A BFK ennek megfelelően társadalmi párbeszédet indított a hat lehetséges nyomvonal véleményezésére, amely októberben zárult.

Arról, hogy az alternatívák közül melyik nyomvonalon haladjon tovább az új körút, a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa év végig hoz döntést, ám a járványhelyzet miatt a döntés 2021 első hónapjaira is áttolódhat. Hozzátették: a pesti nyomvonal-kérdés nem érinti az új Duna-híd tervezését, amely jelenleg is folyamatban van az érintett önkormányzatok - Ferencváros, Csepel és Újbuda, valamint a főváros - és a BKK együttműködésével.