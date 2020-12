Megható! Kórházban fekvő gyermekeket látogatott meg a rendőrmikulás - VIDEÓ

A Budapesti Rendőr-főkapitányság rendőrfőkapitánya, dr. Terdik Tamás r. dandártábornok, a BRFK munkatársai és a rendőrmikulás kicsit másképp, de idén is megajándékozta a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet kis betegeit.

A kialakult veszélyhelyzet miatt a rendőrök nem látogathatták meg a kórház kis lakóit és a mikulás is csak negatív koronavírusteszt után adhatta át ajándékait a gyerekeknek, akik ezúttal is rengeteg játékot kaptak, többek között társasjátékokat is. A játékok fertőtlenítés után kerültek be a játszószobákba.

Bár a mikulás csak néhány percet tölthetett a gyerekekkel, mégis hatalmas öröm volt a látogatása – írták.