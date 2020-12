Trágárság és durva hangnem főműsoridőben: hárít az RTL

A durva stílus és a trágár szavak a korhatár besorolás ellenére olyan műsorsávban kerültek adásba, amikor fiatal nézők is lehetnek még a képernyők előtt. Az M1-nek nyilatkozó gyermekpszichológus szerint rendkívüli károkat okozhatnak a serdülők fejlődésében az ilyen tartalmak.

Az RTL az M1 megkeresésére azt írta: a szabályok szerint járnak el, szerkesztőik pedig mindent ellenőriznek.

A Való Világ szombat esti adásából ezeket a részleteket láthatták-halhatták az RTLII nézői:

„Álljál már le te k..a! „B...meg. Most mi a ...ci van?"

A valóságshow szereplői – a felvétel tanúsága szerint – ittas állapotban, durva szavakkal vitatkoztak a műsorban.

„Sz...d le magad, te hülye gyerek!" „De tesó mit sz...m le? Állj le!" – hangzott el egy másik szóváltás.

A trágár kifejezések és a fenyegetőzés ezúttal is főműsoridőben hangzott el a csatornán. Szombatonként ugyanis a Való Világ adásai este 9 órakor kezdődnek, így teljes terjedelmükben beleesnek abba az idősávba, amit a legtöbben néznek.

Az RTL egy korábbi tájékoztatója szerint legalábbis a főműsoridő a csatornánál este 7-től egészen 11 óráig tart.

Tizenegy óra után az obszcén témák is előkerülnek az RTL II-n. A BelevalóVilág című műsorban azokat a jeleneteket is leadják, amik a ValóVilág adásaiból kimaradnak. A csütörtöki részben például szexuális szokásaikat osztották meg egymással a műsor szereplői.

„Én a sajátomat már megkóstoltam..."

A beszélgetés több részlete szeméremsértő.

A műsor tartalma miatt az M1 szombaton megkereste az RTL-t azzal a kérdéssel, hogy milyen szerkesztési elvek alapján válogatják az adásokba kerülő részleteket.

Arra is kíváncsiak voltak, hogy véleményük szerint elfogadható-e, hogy a durva szavak főműsoridőben hangzanak el. A csatorna válaszában leszögezte, hogy álláspontjukat csak teljes terjedelmében közölhetjük:

Az RTL Magyarország számára fontos a kiskorúak védelme, ezért minden műsorunkat, így a ValóVilág10 powered by Big Brothert és a BeleValóVilágot is a hatályos médiatörvények figyelembevételével készítjük, és látjuk el a megfelelő korhatár besorolással. A ValóVilág10 powered by Big Brother 16-os és a BeleValóVilág 18-as korhatárbesorolása egyértelművé teszi, hogy ennek megfelelő tartalom van a műsorban, és hogy milyen életkorú nézőknek ajánlott a műsor. Az RTL Magyarország a hazai szabályozás mellett tiszteletben tartja a külföldi közösségi platformok, a Facebook, az Instagram és a TikTok publikálási irányelveit is. A legtöbb közösségi oldal egyébként szigorúan tiltja a nyílt szexualitást és a meztelenkedést, így a ValóVilág közösségi csatornáin sem jelennek meg ilyen tartalmak. Ráadásul mint ahogy többször elmondtuk, a játékosok által készített TikTok videókat nem a Villalakók, hanem a műsor szerkesztői töltik fel, ellenőrzés után.