Egy nemzet, két kultúra: ellenforradalom lehet Amerikában?

Az amerikai társadalom politikai kettéosztottságának komoly felerősödését hozta ez az év. Nem csak a kiélezett elnökválasztási verseny, de az erőszakos baloldaliak tüntetései is fokozták a feszültséget. A konzervatív és a baloldali-liberális oldal párharca nem új keletű, egy évszázados múltra tekint vissza, ahhoz, hogy a mai vitákat értsük érdemes ezt a múltat is áttekinteni. Ebben jelent segítséget Gertrude Himmelfarb most magyarul is megjelent könyve, az Egy nemzet, két kultúra. A Vasárnapi Újság adásában Pogrányi Lovas Miklós egyetemi oktató, a XXI. Század Intézet kutatója beszélt a kötetről és a neokonzervatív politika térnyeréséről.