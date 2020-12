Tovább dagad a BKV buszbérléssel kapcsolatos botránya

Megosztás Tweet



A Magyar Nemzet birtokába jutott dokumentum szerint már tavasszal tudtak a közlekedési társaság vezetői arról, hogy kockázatos a bizonytalan hátterű céggel szerződni. Ennek ellenére október végén aláírták a megállapodást, amitől a napokban váratlanul elállt a nyertes cég. A BKV szerint amennyiben a közbeszerzési törvénynek megfelel a pályázó, nem zárható ki akkor sem, ha egyéb aggály felmerül – hangzott el az M1 Híradójában.



A BKV döntéshozói tudták, hogy a busztendert elnyerő céggel szerződni kockázatos – írja a Magyar Nemzet szombati száma. A lap birtokába került jelentésből kiderül, hogy már a cég felbukkanásakor indult belső vizsgálat, amely közepes szintű vállalatbiztonsági kockázatot állapított meg.

Az indoklásban szerepel, hogy a CR-Facilities Zrt. tulajdonosi háttere ismeretlen, ajánlásai nincsenek, és a működéséről sincs információ. A vizsgálat szerint a pályázati határidő előtt egy héttel bejegyzett cég 17 millió forintos törzstőkével rendelkezik, amely „nem erősíti azt, hogy ezzel a céggel érdemes lenne szerződnünk egy alsó hangon is 200+ millió forint induló tőkét igénylő projektre”.

A felügyelőbizottság azzal is tisztában volt, hogy bizonytalan a cég háttere, mivel azt írták: valószínűleg a CR-Facilities Zrt.-t csak erre a közbeszerzésre hozta létre egy másik üzleti társaság.

A héten derült ki, hogy az érintett cég tulajdonosi háttere a szocialista Tüttő Kata főpolgármester-helyettes volt élettársához, Leisztinger Tamás milliárdos üzletemberhez köthető. Arról pedig a Hír TV számolt be, hogy az offshore vállalkozás úgy nyert a buszbérbeadási pályázaton, hogy nem rendelkezett autóbuszokkal, azokat a vesztestől bérelte volna. De ez sem sikerült. A CR-Facilities ugyanis egy hónapos halasztást kért a közelmúltban a koronavírus-járvány okozta nehézségekre hivatkozva.

Ez a cég nem tudja teljesíteni azt amit vállalt a szerződésben – erről Láng Zsolt beszélt pénteken a Kossuth Rádióban.

A Fidesz fővárosi frakcióvezetője felidézte, Karácsony Gergely főpolgármester a buszbérlés kapcsán azt közölte, hogy a BKV nem köt buszbérleti szerződést a zavaros hátterű céggel, miközben a jelek szerint már megkötötték a szerződést.

„Amikor a szerződést megkötötték, már pontosan lehetett tudni, hogy egy alkalmazottja van a cégnek, nincsenek buszai, nincsenek referenciái, és egy ciprusi cég van a háttérben, ehhez képest most ott tartunk, hogy december van, kellene a buszokat hoznia ennek a cégnek, és be kellene állítania a BKV flottájába, és nem tudja a szerződést teljesíteni, nicsenek buszok, aminek a levét a budapesti utazók isszák meg” – mondta Láng Zsolt.

Buszok meg sehol – írta ki ma internetes oldalára a BKK fideszes igazgatósági tagja. Wintermantel Zsolt szerint az, hogy a kockázat ellenére megkötötték a szerződést, jól mutatja, hogyan képzeli el a városvezetést Karácsony Gergely.

A főpolgármester a héten a közösségi oldalán magyarázkodott, ami meglehetősen ellentmondásosra sikeredett. Egyrészt azt írta: a BKV nem köt buszbérleti szerződést a zavaros hátterű céggel. Majd azt írta: a BKV felszólítása nyomán a cég még kötbért is fizet a fővárosi vállalatnak. A kérdés azóta is az, hogy fizethet egy cég kötbért, ha – az állítás szerint – nem is szerződnek vele.

Az M1 Híradója kereste a Főpolgármesteri Hivatalt, de a Budapesti Közlekedési Vállalathoz irányították őket. A BKV írásban egyebek mellett azt közölte, hogy az eljárás jogszerű volt, mert a közbeszerzési jogszabályokban előírtakon túli, egyéb aggály nem indok az ajánlat érvénytelenítésére.

A szerződéskötéstől végül nemcsak a főváros cége, hanem a pályázat nyertese is elállt, így továbbra sem érkeznek meg a járművek. Ennek ellenére mégis tovább bővült pénteken a BKV buszflottája.

Ugyanis kormányzati támogatásból új alacsonypadlós, több ülőhellyel rendelkező járműveket adtak át Budapestnek.