Nem is gondolná mennyi idős lett ez az ikonikus budapesti épület

90 éve, 1930. december 7-én nyitották meg a margitszigeti Nemzeti Sportuszodát. A létesítményt Hajós Alfréd, az első magyar olimpiai bajnok tervezte, akiről később elnevezték a magyar úszósport egyik központját. 1896-ban az athéni első újkori olimpián a 100 és az 1200 méteres gyorsúszásban győzött.

Hajós Alfréd, az első magyar olimpiai bajnok ifjúkori versenyképéről készült reprodukció. Az eredeti felvétel 1896. december 3-án, a reprodukció 1958. december 9-én készült (Fotó: Nemzeti Fotótár/Reprodukció)

Hajós Alfrédot leginkább arról ismerik, hogy ő volt az első magyar olimpiai bajnok, aki az első újkori olimpián, 1896-ban Athénban két aranyérmet is szerzett úszásban. Hajós emellett atletizált, és futballozott is. Tagja volt a BTC bajnok labdarúgócsapatának, szerepelt a magyar válogatott első tétmeccsén, később játékvezető és szövetségi kapitány is lett.

Ezenfelül építészmérnöki oklevelet is szerzett a műegyetemen. Az 1924-es párizsi olimpia szellemi versenyén Lauber Dezsővel készített stadiontervével ezüstérmet szerzett, s mivel aranyat nem adtak ki, valószínűleg ő az egyetlen, aki a sportban és szellemi téren is olimpiai győzelemmel büszkélkedhet.

Hajós Alfréd építészként egy ideig Alpár Ignácnál és Lechner Ödönnél dolgozott, majd 1904-ben önálló irodát alapított. Amikor a margitszigeti uszoda tervezésébe kezdett, már ragyogó építészi karrier állt mögötte olyan alkotásokkal, mint a debreceni Aranybika szálloda, a Borsod megyei Takarékpénztár miskolci banképülete, a Magyar Református Egyház budapesti székháza vagy az újpesti Megyeri úti sporttelep.

A Margitszigeten felépülő sportuszoda ötletgazdái Donáth Leó és Komjádi Béla voltak. Az állam és a főváros egy-egy millió pengőt adott az építkezéshez, a Fővárosi Közmunkák Tanácsa a telket és a vizet biztosította díjmentesen. A munkálatok mindössze hét hónapig tartottak.

Az 1930. december 7-i megnyitón Horthy Miklós kormányzó Hajós Alfrédot kormányfőtanácsossá nevezte ki. Átadásakor Európa legnagyobb fedett úszócsarnokának számított, a maga 33 méter hosszú és 18 méter széles úszómedencéjével. Vizét kezdetben a margitszigeti hőforrás, valamint a Dunából szivattyúzott víz keveréke biztosította.

Egy toronyugró gyakorlatát nézi a strandoló közönség a margitszigeti Sportuszodában, 1950-ben (Fotó: Nemzeti Fotótár/MTI/Magyar Fotó: Farkas Tamás)

Az uszoda több nagy világversenynek adott már otthont, 1958-ban, 2006-ban és 2010-ben úszó Európa-bajnokságnak, 1945-ben, 1969-ben és 1999-ben öttusa világbajnokságnak, 1958-ban, 2001-ben és 2014-ben vízilabda Eb-nek, de rendeztek már vízilabda Bajnokok Ligája-döntőt is a Margitszigeten. Legutóbb a 2017-es budapesti vizes vb vízilabdameccseit rendezték itt, ahol Magyarország a döntőig menetelt és végül ezüstérmet szerzett.

A Nemzeti Sportuszoda 1975 óta viseli Hajós Alfréd nevét, napjainkban műemléki védettséget élvez.

A férfi vízilabdatorna negyeddöntőjében játszott Magyarország–Oroszország mérkőzés a 17. vizes világbajnokságon a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában 2017. július 25-én (Fotó: Nemzeti Fotótár/Koszticsák Szilárd)

A létesítményt a 90 év alatt többször is kibővítették, felújították, vagy átalakították.