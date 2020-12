Felkészült a vakcinaszállítás kihívásaira a budapesti repülőtér

Megosztás Tweet



A koronavírus-járvány valamennyi gazdasági ágazatot érzékenyen érintette, az egyik legnagyobb vesztesei talán a légitársaságok, ugyanis a korlátozások, illetve a fertőzéstől való félelem miatt az utasszállítás minimálisra csökkent. A légi teherszállítás azonban előtérbe került a védekezési eszközök szállítása során, ha pedig elkészülnek az oltóanyagok, újabb kihívás vár a szektorra.



A budapesti repülőtér utasforgalma 90 százalékkal esett vissza, az elmúlt évek dinamikus növekedése után a légi forgalomban résztvevők száma drámaian csökkent – mondta Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető kutatója az M1 Ma reggel című műsorában.

A kutató szerint a közeljövőben még nem várható visszapattanás, a következő két-három évben még nehézségek elé néz a szektor. Az európai és az ázsiai kormányok igyekeznek mentőcsomagokkal segíteni a légitársaságok túlélését. Erre szükség is van, kérdés, hogy meddig tartanak ki az állami források – tette hozzá.

Kifejtette, körülbelül 50 millió tonna áru szállítása történik cargo gépekkel minden évben, ez körülbelül hatezermilliárd dolláros piac, és

már a koronavírus-járvány előtt is szállítottak vakcinákat,

amellyel évente körülbelül két és fél millió ember életét sikerült megmenteni. Elsődlegesen ezeken a vállalatokon múlik majd, hogy időben leszállítsák a vakcinákat.

„A legnagyobb, ehhez a feladathoz elengedhetetlen igazolásokkal rendelkező amerikai, közel-keleti, német, illetve török vállalatok lesznek alkalmasak arra, hogy részt vegyenek a vakcina szállításban” – fogalmazott Pásztor Szabolcs.

A Budapest Airport forgalmán is érezhető a járvány



A Budapest Airport forgalmán is érezhető a járvány negatív hatása, idén mindössze négymillió utasra számítanak a korábban várt 17 millió helyett. A légi teherszállítás azonban most is jól teljesít, és a Cargo City az oltóanyagok szállítására is felkészült.

A magyar repülőtér jó időben lépett, és megépítette a 32 ezer négyzetméteres Cargo City áruszállító bázist, hiszen így professzionális környezetben képes támogatni az áruszállítást – fogalmazott Valentínyi Katalin, a Budapest Airport Zrt. kommunikációs és kormányzati kapcsolatok igazgatója az M1-en.

Mint mondta, 2020 novembere minden idők legerősebb időszaka volt a Budapest Airport életében,

14 ezer tonna árut kezeltek ebben a hónapban, éves szinten pedig átlépték a 120 ezer tonnát, amely abszolút rekord.

A vakcinákat speciális körülmények között, fagyasztva szállítják aktív konténerekben, amelyek az indulóállomáson kerülnek be, és csak a célállomáson veszik ki őket azokból. Budapesten az aktív konténerek átrakodása, rövid távú tárolása zajlik, amelyre már korábban felkészültek – jelentette ki.