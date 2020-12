Erdő Péter – a magyar bíboros, akit II. János Pál pápa is elismert

Megosztás Tweet



„A kereszténység pedig nem lehet negatív fogalom. Nem azt mondja meg, mi nem vagyok. Krisztushoz tartozást jelent” – így fogalmazott a rá jellemző pontossággal, s emellett aláhúzva működése, tanításai egy fontos elemét Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek egy interjúban. A főpap 18 évvel ezelőtt lett Magyarország prímása.

II. János Pál pápa átadja a bíborosi birétumot (papi föveget) Erdő Péter esztergom-budapesti érseknek, Magyarország 82. prímásának a római Szent Péter téren tartott bíborosi beiktatási szertartáson, 2003. október 21-én (Fotó: Nemzeti Fotótár/MTI/EPA/Danilo Schiavella)

„Ez a szék és annak kiemelkedő történelme meg fogják adni neked a lelkipásztori munka vezérelveit” – e szavakkal nevezte ki Szent II. János Pál pápa 1999. november 5-én esztergom-budapesti érsekké, Magyarország prímásává Erdő Péter Puppi-i címzetes püspököt és székesfehérvári segédpüspököt, aki 18 évvel ezelőtt, 2002. december 7-én foglalta el tisztségét. Erdő Pétert 2003. január 15-én ünnepi szentmise keretében iktatták be az esztergomi prímási bazilikában.

Az ünnepi alkalomra meghívott vendégek felsorolása kimerítené e cikk kereteit, így kizárólag a hazai, fontosabb személyiségek egy részét megemlítve: Mádl Ferenc köztársasági elnök, Medgyessy Péter miniszterelnök, Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke, Németh János, az Alkotmánybíróság elnöke, Lomnici Zoltán, a Legfelsőbb Bíróság elnöke. Jelen voltak Magyarország volt miniszterelnökei: Boross Péter, Horn Gyula, Orbán Viktor is.

Egyházfői esélyek 2013-ban

Erdő Péter egyike volt annak a 117 bíborosnak, akik 2013 márciusában megválasztották a rendhagyó módon tisztéből lemondással távozó XVI. Benedek utódját a vatikáni Sixtus-kápolnában. Az akkor 60 esztendős, a világ bíborosai között fiatalnak számító magyar egyházfőt a nemzetközi sajtó rendszeresen az egyik esélyesként emlegette a pápaválasztáson. Ő volt már abban az időszakban az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa elnöke is.

A megválasztott Ferenc pápa még az év folyamán nevezte ki őt a vatikáni pénzügyekért felelős Gazdasági Tanács egyik új tagjává.

Hercegprímások és diktátorok

Pontosan fogalmazott tehát az azóta megboldogult katolikus egyházfő: az esztergomi érseki szék a magyar állam 1000-ben történt megalapítása óta – s mióta az első esztergomi érsek, I. Domonkos ebben az esztendőben megkezdte működését – kiemelt jelentőségű a magyarországi katolikus egyház hierarchiájában, mi több, hazánk politikai hiearachiájában is, jelezve a mindenkori magyar állam berendezkedését, kül- és belpolitikai viszonyait.

Az esztergomi egyházmegye a Szent István által alapított tíz egyházmegye (a hagyomány szerint a veszprémi, győri, esztergomi, pécsi, egri, kalocsai, erdélyi, csanádi – melynek püspöke volt Szent Gellért –, bihari és váci egyházmegyék köthetők a nevéhez.) egyike volt, mely rögtön érsekségi ranggal rendelkezett.

Az esztergomi érsekek Keresztély Ágost (1707–1725) beiktatásától kezdve hazánk szovjet megszállásáig többnyire a „bíboros, hercegprímás” címet viselték. A legismertebb hercegprímás Mindszenty József volt, aki megalkuvást nem ismerő, emberfeletti szívósságával, állhatatos bátorságával az őt bebörtönző, megalázó, kínzásoknak alávető, hazánkat szovjet típusú diktatúrává alakító Rákosi- és a törvénytelen, forradalmárok százait kivégző Kádár-rezsim élő, elpusztíthatatlan ellenpontja volt, aki emlékeztetett a keresztény Magyarország gyökereire és erkölcsi tartására. Ő viselte utoljára a történelmi hercegprímási címet. Azóta – ez a rendszerváltás után sem változott – az érsekség első embere „prímás”, mint a 17. században és azelőtt.

Kádári hivatalnokok után egy akadémikus

A kommunista rezsim idején kinevezett Lékai László (1976–1986) és a tisztéről lemondva távozó Paskai László (1987–2002) után egyfajta megkésett rendszerváltást is megjelenített Erdő Péter személye – bár ő maga mindig is távol tartotta magát a politikai megnyilvánulásoktól, a tény, hogy a kommunista időszakban megosztó szerepet játszó egyházi vezetők után új prímása van hazánknak, mindenképpen a változást jelentette. (Paskai 1993-ig esztergomi érsek volt, ettől kezdve az érsekség neve budapest-esztergomi érsekség lett – a szerk.)

A katolikus körökben keringő hagyomány szerint II. János Pál pápa, ha az egyházjogban vitás kérdés merült fel, mosolyogva ezt tanácsolta: „Szóljatok Erdő Péternek!” Nem véletlenül. A vatikáni körökben is „közmondásosan” kiemelkedően képzettnek számító egyházi jogtudós, teológiai és kánonjogi doktorátust, majd egy második PhD fokozatot szerzett teológiából. Munkásságát a Szabadság című kolozsvári napilap 2002. dec. 11-i számában megjelentekre alapozva így foglalhatjuk össze: további tanulmányokat és kutatásokat végzett a Kaliforniai Egyetemen, Berkeley-ben. Legfőbb területe az egyházjog és a jogtörténet. Munkásságát több mint 200 tanulmány és 16 monográfia jellegű könyv foglalja össze. Könyvei és monográfiái között van a Bevezetés a kánonjogba, az Egyházi törvénykönyv fordítása és kommentárja. Az egyházjog teológiája intézménytörténeti megközelítésben vagy az Egyházi alkotmányjog című munkai olyan alapművek, amelyek a szakemberek számára nélkülözhetetlenek.

Erdő Péter újonnan beiktatott esztergom-budapesti érseket, a magyar katolikus egyház prímását II. János Pál pápa a Vatikánban 2003. január 22-én fogadta (Fotó: Nemzeti Fotótár/MTI/EPA/Osservatore Romano/Arturo Mari)

Hogy munkáiból csak néhányat felsoroljunk: Az egyházjog teológiája és a Bevezetés a kánonjogba megjelent magyarul, németül, angolul, olaszul és ukránul, A kánonjogi tudomány története latin, német, magyar, olasz, spanyol, angol nyelven, az Egyházi alkotmányjog magyar, német, ukrán nyelven, Az egyházjog forrásai olaszul, magyarul, németül és angolul. Könyvei Budapesten, Rómában, Vatikánban, Torinóban, Buenos Airesben, Münsterben, Würzburgban, Lvovban, Pisában, Párizsban és Firenzében jelentek meg.

Erdő Péter több, nemzetközileg elismert szakfolyóirat és jól ismert tudományos sorozat főszerkesztője; tanulmányait folyamatosan publikálja nemzetközi és magyarországi folyóiratokban, de gyakran közreműködik a bari, ljubljanai, krakkói, lublini püspöki és érseki kiadványokban is. 1993 óta a Pázmány Péter Katolikus Egyetem professzora; itt egymás után tanszékvezető, a hittudományi kar dékánja volt, majd 1998 óta az egyetem rektori posztját is betöltötte.

Három szentszéki kongregáció, illetev tanács: a Katolikus Nevelés és a Megszentelt Élet Intézményei Kongregációja, valamint a Pápai Törvényhozó Tanács tagja. Műveltsége, munkássága biztos, alapos képzésre épül.

Hogy tudományos pályájának csak néhány elemét említsük: ösztöndíjas volt Rómában a Pontificia Universita Gregorianán 1977–80, a kánonjog és az egyháztörténelem tanára az esztergomi szemináriumban 1980–86, a Pontificia Universita Gregoriana meghívott professzora 1986–88, A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának dékánja 1996–98, szentszéki bíró, helyettes bírósági helynök 1985–94, vendégprofesszor a Pontificia Universita Gregorianán 1988–2002, a PPKE nagykancellárja 2005–2015, a Lublini Katolikus Egyetem díszdoktora 2006, a CCEE elnöke 2006–2016, az MTA levelező tagja 2007–2013, az MTA rendes tagja 2013–, a müncheni Ludwig-Maximilian Egyetem díszdoktora 2007-ben.

Húsz év alatt néha egy világ változik

Tudományos aktivitása nem merül ki elvont jogtudomnyi kérdések vizsgálatában: 2015 szeptemberében bejelentették, hogy a bíboros egy több száz éves könyv kötéstáblájában találta meg az első magyar katolikus biblia kéziratos töredékét. A Káldi-bibliafordítás fakszimile kiadását ünnepélyes az Arc Sacra Fesztivál keretében az esztergomi Szent Adalbert Központban mutatták be.

A bíboros így beszélt erről: „Sokan az mondják, vége a Gutenberg-galaxisnak, a nyomtatott könyvnek már nem lesz szerepe, azt is látjuk, hogy nagymértékben folyik a digitalizálás a világ könyvtáraiban. Nagymértékben magam is, ha kutatok, cikket írok, akkor a világhálóról szerzem a szakirodalmat. Ugyanakkor egy másfajta tulajdonsága a könyvnek előtérbe kerül. A szép könyv. A bőrkötések a finom kivitelű könyvek, régi írások, fakszimile kiadások, amelyben a Pytheas kiadó az elmúlt évtizedekben igen szépet alkotott, ő az, aki gondozta most ennek a töredéknek a kibocsájtását is. Fontos dolog az, hogyan fejlődött a magyar nyelv az ezerhatszázas évek elején, az egy forradalmi időszak volt ebből a szempontból, egy igazi nyelvújítás. Ahogy Káldi György bibliaszövege az első lejegyzéstől a nyomtatott kiadásig körülbelül húsz év alatt egy világot változott.”

Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek (k) a Szent István-bazilikában, 2013. március 22-én (Fotó: Nemzeti Fotótár/MTI/Máthé Zoltán)

Forrongó, eseményteli korszakban lett Magyarország prímása Erdő Péter, amikor a kereszténység lett a Föld legüldözöttebb vallása, és migránsáradat, Covid-járvány is próbára tette a hívek türelmét, hitét.

Erdő Péter prímási időszakának meghatározó eseményeként készült, lelkiismeretesen és komoly előkészületeket téve, a Budapestre tervezett, majd a Covid-járvány miatt elhalasztott Eucharisztikus Kongresszusra. Erről az eseményről így nyilatkozott: „Az Eucharisztikus Kongresszus lelkipásztori tartalma is a jelmondattal foglalható össze. »Minden forrásom belőled fakad«. Ez a 87. zsoltár utolsó sora. Előtte Jeruzsálemről van szó. Arról, hogy minden nép ott született. Egyiptomiak, babiloniak – mindenki, akit akkor idegennek tartottak. Ez tehát azt is jelenti, hogy nekünk a többi néppel tágabb szívű kapcsolatban kell lennünk, mint ahogy megszoktuk.”

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra tehát 2021-ben kerül sor az ismert körülmények miatt. Erdő Péter a találkozótól azt reméli, a jövő szeptemberi eseményre helyreáll a közlekedés, s az emberek lelkébe is visszatér az optimizmus.

Meghatározó esemény volt a két háború közötti Magyarországnak az 1938-as Eucharisztikus Kongresszus, mely a béke üzenetét fogalmazta meg a háború rohanó Európa közepén. A jövő évi esemény okot adhat az újrakezdés reménységére.

A járvány kihívásai közben Erdő Péter számára továbbra is a hit és a remény a hívó szó. Ezt jelzi az imádsága is, melyet a nemzetünket s az egész emberiséget sújtó, fenyegető járvány idején tett közzé. Ebben kéri a Mindenhatót: „Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz.”