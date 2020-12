Több akcióval is készül a Fővárosi Állatkert az ünnepi időszakra

Több akciót is hirdetett a Fővárosi Állat- és Növénykert és az Állatkerti Alapítvány az adventhez és a közelgő karácsonyhoz kapcsolódóan: idén először fenyőfát is örökbe lehet fogadni, de karácsonyi képeslapküldő szolgálat és adventi nyereményjáték is várja az érdeklődőket.